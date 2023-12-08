Україна отримала від Німеччини БПЛА Vector і LUNA NG: як їх використовують проти РФ (відео)

Обидва безпілотники легко і швидко можна привести в робочий стан, щоб годинами стежити за окупантами на полі бою і в тилу.

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У п'ятницю, 8 грудня, Україна отримала від Німеччини нові гранатомети, машини та безпілотники, серед яких зокрема були авіаційний комплекс Vector і дрон-розвідник LUNA NG. Фокус розібрався, що це за Безпілотні літальні апарати і чим вони можуть допомогти ЗСУ.

Дрони Vector: що вони собою являють

Це авіаційний комплекс, створений для проведення спостережень за різними об'єктами шляхом отримання фото- або відеокоординат і передавання цієї інформації на пункт управління. Vector оснащений інноваційними датчиками, які в режимі реального часу здатні надати необхідну інформацію швидко і точно.

Завдяки особливостям конструкції Vector, а саме встановленим трьом поворотним роторам (двом на крилах дрона, одному в хвостовій частині), безпілотник може виконувати вертикальний зліт і посадку. Основною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.

Основною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер Фото: Quantum Systems

Технічні характеристики Vector:

радіус польоту — 15 км з можливим збільшенням до 25 км;

максимальний час у польоті — дві години;

крейсерська швидкість — до 25 м/с;

розмах крила — 2,8 м;

максимальна злітна вага — 7,4 кг;

вага корисного навантаження — 10% ваги дрона (залежно від модифікації апарата).

Безпілотники LUNA NG: що про них відомо

LUNA NG — це вдосконалений безпілотник для розвідки, що складається з наземної станції управління та кількох літальних апаратів. Він має стартову катапульту, мережеве обладнання для лову дронів і здатність до швидкого ремонту. Ця система може бути встановлена на вантажівку HX виробництва Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Безпілотники LUNA NG здатні проводити розвідку понад 12 годин завдяки своїй легкій конструкції. Вони можуть передавати дані до 300 кілометрів, якщо обладнані додатковими StaCom. Дрони LUNA NG оснащені різноманітними сенсорами і камерами, що дає їм змогу виконувати розвідку, класифікацію і виявлення об'єктів у реальному часі. Вони можуть передавати дані на наземну станцію управління за допомогою зашифрованого каналу зв'язку. Ці безпілотники також мають низьку помітність і можуть працювати в складних погодних умовах.

Це вдосконалений безпілотник для розвідки, що складається з наземної станції управління та кількох літальних апаратів. Фото: Скриншот

Технічні характеристики LUNA NG:

довжина — 2,28 метра;

розмах крила — 4,17 метра

маса — 40 кілограмів;

корисне навантаження — 10 кілограмів;

двигун — 5 кВт;

швидкість — 120-150 км/год;

висота польоту — до 5000 метрів;

час польоту — понад 12 годин;

радіус дії — понад 100 кілометрів (може бути збільшений до 300 кілометрів із додатковим обладнанням StaCom).

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ передають розвідник-трансформер Vector. Головною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.

Також ми писали про те, що експерт розкрив, чим безпілотник LUNA NG кращий за українські дрони. Якщо порівнювати LUNA NG з безпілотниками, які виробляє Україна, то модель не має великих відмінностей за характеристиками, крім кількох цікавих особливостей. По-перше, це тривалість польоту близько 12 годин, а по-друге, стабільна робота під радіоелектронними перешкодами на відстані понад 100 км.