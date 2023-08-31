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Диджитал Российско-украинская война

ВСУ передают разведчик-трансформер Vector: как он поможет бить врага (видео)

бпла Vector , дрон, разведчик Vector
Фото: Quantum Systems | Германия передает Украине разведывательный БПЛА

Главной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.

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Германия объявила о том, что Украина в новом пакете помощи получит разведывательные беспилотники Vector. Они были разработаны компанией Quantum-Systems и могут помочь Вооруженным силам Украины во время контрнаступления.

Это авиационный комплекс, созданный для проведения наблюдений за разными объектами путем получения фото или видео координат и передачи этой информации на пункт управления. Vector оснащен инновационными датчиками, которые в режиме реального времени способны предоставить необходимую информацию быстро и точно.

Благодаря особенностям конструкции Vector, а именно установленным трем поворотным роторам (двум на крыльях дрона, одному в хвостовой части), беспилотник может выполнять вертикальный взлет и посадку. Основной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.

Технические характеристики разведдрона Vector

Журналисты, которые подготовили материал, касающейся разведывательного беспилотника, указали такие характеристики этой техники:

  • радиус полета — 15 км (можно увеличить до 25 км);
  • время полета — 2 ч;
  • крейсерная скорость — до 25 м/с;
  • размах крыльев — 2,8 м;
  • максимальный взлетный вес — 7,4 кг;
  • вес полезной нагрузки — 10% веса дрона.

Напомним, 31 августа стало известно, что в Украине запускают производство ударных дронов STING. Беспилотник способен развить скорость до 80 км/ч и поднять в небо боевую нагрузку, весом до 3-х килограммов.

Кроме того 30 августа ВСУ показали в деле "всевидящий" дрон "Фурия". Крейсерская скорость беспилотника составляет 65 км/ч, а маршрут можно изменить уже во время полета.