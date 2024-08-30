Для ВСУ создают новый дрон-камикадзе SkyFall: какие цели он сможет поразить (видео)

Беспилотник SkyFall будет работать в тандеме с БПЛА-разведчиком, поражая объекты на расстоянии 40 – 60 км, утверждает разработчик.

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В Украине разрабатывают дрон-камикадзе вертикального взлета и посадки SkyFall, предназначенный для уничтожения вражеской бронированной техники и укреплений. Об этом рассказал представитель компании-разработчика StarkDefence порталу "Милитарный".

Сообщается, что в беспилотный комплекс SkyFall входит станция ​​управления и 3-5 ударных беспилотников. Дроны работают в тандеме с разведывательным БПЛА, который выявляет цели, а также при необходимости используется в качестве ретранслятора. Благодаря функции вертикального взлета и посадки, новому беспилотнику для запуска не нужны специальные устройства, такие как катапульта.

Ожидается, что SkyFall будет поражать цели в радиусе 40 – 60 км. Основное предназначение беспилотника – уничтожение бронетехники и укрепления вражеской армии. Для этого БПЛА оснастили 5-килограмовой боевой частью, которая может быть фугасной или фугасно-кумулятивной. Оптическая система наведения украинского производства позволит дронам наводится на подвижные и стационарные цели как в дневное, так и в ночное время суток. Кроме того, БПЛА получил украинский автопилот.

В БПЛА также предусмотрена функция отмены боевой миссии, если цель уже поражена или сменила местопребывания. В таком случае дрон вернется назад и после перезарядки батареи сможет отправиться на другую миссию. Эта опция позволит использовать беспилотники более экономно.

По словам представителя StarkDefence, на данный момент дрон SkyFall находится на стадии внутренних испытаний. Разработчики тестируют систему донаведения в различных условиях, боевая часть и протоколы безопасности.

В Украине создают БПЛА SkyFall вертикального взлета и посадки

Напомним, канадская компания Aeromao разработала дрон VT-Naut с неподвижным крылом и с функцией вертикального взлета и посадки.

В свою очередь в РФ, на выставке форума "Армия-2024", представили беспилотный транспортный самолет С-76 (БТС-ВАБ), который может осуществлять вертикальный взлет и посадку.