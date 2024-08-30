Для ЗСУ створюють новий дрон-камікадзе SkyFall: які цілі він зможе вразити (відео)

Безпілотник SkyFall працюватиме в тандемі з БПЛА-розвідником, вражаючи об'єкти на відстані 40 — 60 км, стверджує розробник.

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В Україні розробляють дрон-камікадзе вертикального зльоту і посадки SkyFall, призначений для знищення ворожої броньованої техніки та укріплень. Про це розповів представник компанії-розробника StarkDefence порталу "Мілітарний".

Повідомляється, що в безпілотний комплекс SkyFall входить станція управління і 3-5 ударних безпілотників. Дрони працюють у тандемі з розвідувальним БПЛА, який виявляє цілі, а також за необхідності використовується як ретранслятор. Завдяки функції вертикального зльоту і посадки, новому безпілотнику для запуску не потрібні спеціальні пристрої, такі як катапульта.

Очікується, що SkyFall вражатиме цілі в радіусі 40 — 60 км. Основне призначення безпілотника — знищення бронетехніки та укріплення ворожої армії. Для цього БПЛА оснастили 5-кілограмовою бойовою частиною, яка може бути фугасною або фугасно-кумулятивною. Оптична система наведення українського виробництва дасть змогу дронам наводитися на рухомі та стаціонарні цілі як у денний, так і в нічний час доби. Крім того, БПЛА отримав український автопілот.

У БПЛА також передбачена функція скасування бойової місії, якщо мета вже вражена або змінила місцеперебування. У такому разі дрон повернеться назад і після перезаряджання батареї зможе вирушити на іншу місію. Ця опція дасть змогу використовувати безпілотники економніше.

За словами представника StarkDefence, наразі дрон SkyFall перебуває на стадії внутрішніх випробувань. Розробники тестують систему донаведення в різних умовах, бойову частину і протоколи безпеки.

В Україні створюють БПЛА SkyFall вертикального зльоту і посадки

Нагадаємо, канадська компанія Aeromao розробила дрон VT-Naut з нерухомим крилом і з функцією вертикального зльоту і посадки.

Своєю чергою в РФ, на виставці форуму "Армія-2024", представили безпілотний транспортний літак С-76 (БТС-ВАБ), який може здійснювати вертикальний зліт і посадку.