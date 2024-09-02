"Пов'язаний" із Росією. Як у СБУ перевіряли начштабу Сил безпілотних систем Гладкого

Раніше звільненого з посади начштабу ВМС за підозрами у шпигунстві та зв'язках із РФ Романа Гладкого призначили новим очільником штабу Сил безпілотних систем ЗСУ. Фокус розібрався, як під час великої війни людина з настільки неоднозначною репутацією може керувати діяльністю першого у світі роду військ.

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У Збройних силах України — нове скандальне призначення. Начальником штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ став Роман Гладкий, людина з неоднозначною репутацією.

Колись Гладкий був начальником штабу Військово-морських сил (ВМС) України з липня 2016-го до квітня 2018 року, але його звільнили через підозри в корупції, шпигунстві та зв'язках із Росією. ЗМІ писали про наявність громадянства РФ у його дружини, яка проживає в окупованому Криму. Донька українського військового могла брати участь у змаганнях із плавання за центральний спортивний клуб армії РФ.

ВМС пояснювали відсторонення Гладкого "виявленими недоліками у службовій діяльності за результатами перевірки однієї з військових частин". Тоді у громадськості виникали питання, як із таким "послужним списком" Роман Гладкий опинився на одній із найвищих посад у ЗСУ та отримав допуск до надсекретної інформації. Абсолютно незрозуміло, хто відповідав за призначення, як чиновник пройшов службову перевірку та чи проводилася вона в принципі.

Роман Гладкий керував штабом Військово-морських сил України з липня 2016 по квітень 2018 року

Після призначення Гладкого на нову керівну і не менш відповідальну посаду в командуванні СБС розповіли, що він пройшов спецпідготовку в Канаді, а на початку повномасштабної війни виконував завдання "на різних важливих напрямках". З 2018-го до 2019 року він нібито пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України й отримав допуск до роботи з даними найвищого ступеня секретності.

Критикувала призначення Гладкого і народна депутатка Мар'яна Безугла. Політикиня стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "нав'язав" кандидатуру Гладкого командувачу СБС Вадиму Сухаревському. Останній був проти скандального призначення.

Роман Гладкий не тільки не має досвіду роботи з безпілотниками, а й підозрюється в державній зраді, шпигунстві та корупції, зазначала вона.

Команда аналітиків DeepState також звернула увагу на нового командувача СБС. Перший у світі рід військ в Україні з реальним бойовим досвідом має стати прикладом для інших армій світу. Але з незрозумілої причини його очолила людина з проблемною репутацією.

"Невже в усій українській армії не знайшлося гідного начальника штабу СБС, а потрібна саме людина, яка ніколи жодного стосунку не мала до безпілотників? Призначався він не командувачем СБС Сухаревським, це не його повноваження... Сподіваємося, цю помилку виправлять", — повідомили експерти.

Український активіст і волонтер Сергій Стерненко припустив, що Гладкого призначили спеціально для розвалу СБС ізсередини.

За що відповідає начальник штабу в ЗСУ?

Начальник штабу — досить висока посада в системі української армії. Людина на цій посаді має право віддавати накази і розпорядження підпорядкованим їй військовим формуванням.

Керуючий штабом ВМС гарантує роботу всіх морських сил, наголошує в бесіді з Фокусом військово-морський експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук.

Однак за час перебування Гладкого на посаді начштабу ВМС про його професійні досягнення нічого не було відомо, каже експерт.

Ключовим чинником чергового призначення Гладкого на високу посаду став банальний дефіцит управлінців із досвідом роботи. Важко знайти людину, яка знає принципи роботи штабу, переконаний Паламарчук.

"Не було у Гладкого ні досягнень, ні провалів. Цілком середній військовий, але дефіцит кадрів у ЗСУ зіграв свою роль. Штаб розраховує всю діяльність свого роду військ: коли зробити бойовий вихід, скільки потрібно палива, як координуватися з іншими підрозділами. Помилка начальника штабу коштує дорого. Якщо така людина скомпрометована іноземною розвідкою, противник бачить усі ваші карти", — прокоментував Фокусу аналітик.

Як перевіряли Романа Гладкого?

У відкритих джерелах немає докладних результатів перевірки Романа Гладкого. Фокус ставив запитання СБУ, хто і як саме перевіряв нового начальника штабу СБС у період з 2018-го до 2019 року, а також, як йому видали допуск до роботи з держтаємницею. Відповіді на момент публікації статті спецслужба не надала.

За словами колишнього співробітника СБУ, експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, СБУ перевіряє всі параметри, зазначені в автобіографії чиновника. Встановлюється справжність дати народження, відомостей про склад сім'ї, адреси проживання.

Однак наявність компрометувальних даних зі ЗМІ доведеться доводити довідками, рішеннями судів та іншими документами. У разі відсутності доказової бази в рапорті ставиться позначка щодо відсутності негативних фактів про людину.

"Суб'єкт перевірки може звернутися до суду для визнання рішення СБУ незаконним у разі ненадання чітких доказів. Як перевірити наявність російського паспорта у дружини Гладкого? За допомогою штучного інтелекту можна зробити фото — і не відрізниш від справжнього. У мережі є документи, але наскільки вони правдиві?" — пояснює експерт.

Підтвердити справжність паспорта РФ можна, якщо надіслати запит до Міністерства внутрішніх справ Росії або його територіальних органів, але така витівка не закінчиться успіхом. У дружини командувача Гладкова може бути й паспорт України: вона пред'явить цей документ і заявить про відсутність російського громадянства.

"Історія з дипломами українських вишів значно простіша. Якщо чиновник або його діти отримали несправжній диплом, співробітники СБУ можуть зателефонувати до навчального закладу — і брехня спливе на поверхню. А перевірити російський документ неможливо", — розповідає Ступак.

Спецслужби Росії можуть "гратися" з паспортами українських воєначальників заради дискредитації. Знаючи реакцію українського суспільства, у ФСБ за кілька хвилин зроблять російський паспорт на будь-яку особу і опублікують його в інтернеті, підсумував експрацівник спецслужби.

Нагадаємо, в Україні розробляють ударний БПЛА SkyFall вертикального зльоту і посадки. Апарат дасть змогу ефективніше знищувати бронетехніку та укріплення ЗС РФ у радіусі 40-60 кілометрів.

Фокус раніше писав, що навесні 2024 року німецька компанія Quantum-Systems запустила в Україні завод з виробництва комплексів БПЛА Vector. Українські фахівці виробляють для безпілотників крила і CRPA-антени прийому супутникового сигналу.