"Прошел все проверки": СБУ не имела замечаний по поводу назначения Гладкого, — нардеп

Секретарь оборонного комитета Роман Костенко рассказал, что депутаты приняли решение все же направить запрос на СБУ, чтобы та разъяснила ситуацию вокруг проверок относительно назначения начштаба Сил беспилотных систем.

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Служба безопасности Украины не высказывала возражений относительно назначения Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил секретарь комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде".

"Главнокомандующий ответил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было. Поэтому его решили назначить", — рассказал журналистам Костенко.

Он также отметил, что во время онлайн-включения на заседании командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский высказался о Романе Гладком как о профессионале и сообщил, что не имеет к нему никаких претензий.

В то же время Костенко подчеркнул, что Сырский предложил провести дополнительные проверки в отношении Гладкого. Комитет принял решение обратиться в Службу безопасности Украины для получения разъяснений по этому делу.

Напомним, 30 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил Романа Гладкого на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем. Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что тот не имеет опыта работы с БПЛА. В DeepState отметили, что Гладкий подозревается в госизмене, шпионаже и коррупции, его жена имеет российское гражданство, а его дочь выступала на соревнованиях под российским флагом.

31 августа в командовании Сил беспилотных систем заявили, что в 2018-2019 годах Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ и имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.