Офицер с многолетним опытом: в ВСУ прокомментировали назначение Гладкого начальником штаба беспилотных систем

Силы беспилотных систем еще находятся в состоянии формирования и этот процесс требует понимания и тишины, отметили в войсках. Публичная же часть работы заметна на аэродромах, складах и базах врага.

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Капитан 1-го ранга Роман Гладкий, которого назначили начальником штаба Командования Сил беспилотных систем, является офицером с многолетним опытом службы в Вооруженных силах Украины и имеет соответствующее военное образование. Об этом говорится в официальном заявлении Командования Сил беспилотных систем ВС Украины.

В 2020-2023 годах Роман Гладкий занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Он также проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на различных важных направлениях.

Отмечается, что Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, еще находятся в состоянии формирования и развития и процесс требует "понимания, терпения и, иногда, тишины".

Как подчеркивается, подразделения беспилотных систем, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины как на территории нашего государства, так и в тылу врага.

"Публичную часть нашей работы вы уже могли видеть на аэродромах, складах и некоторых базах противника", — говорится в сообщении.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая отмечает, что Роман Гладкий вообще не имеет опыта работы с БпЛА. Аналитики проекта DeepState, в свою очередь уверяют, что командующий СБС Вадим Сухаревский не назначал Гладкого на эту должность.

Фокус писал, что 10 июня командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины был назначен полковник Вадим Сухаревский. До этого он занимал должность одного из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отвечая за направление беспилотных систем и развитие их применения.