Офіцер з багаторічним досвідом: у ЗСУ прокоментували призначення Гладкого начальником штабу безпілотних систем

Сили безпілотних систем ще перебувають у стані формування і цей процес потребує розуміння та тиші, наголосили у військах. Публічна ж частина роботи помітна на аеродромах, складах та базах ворога.

Related video

Капітан 1-го рангу Роман Гладкий, якого призначили начальником штабу Командування Сил безпілотних систем, є офіцером з багаторічним досвідом служби у Збройних силах України та має відповідну військову освіту. Про це йдеться в офіційній заяві Командування Сил безпілотних систем ЗС України.

У 2020-2023 роках Роман Гладкий обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Він також проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках.

Наголошується, що Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, ще перебувають у стані формування та розвитку й процес потребує "розуміння, терпіння та, іноді, тиші".

Як підкреслюється, підрозділи безпілотних систем, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України як на території нашої держави, так і в тилу ворога.

"Публічну частину нашої роботи ви вже могли бачити на аеродромах, складах та деяких базах противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла наголошує, що Роман Гладкий взагалі не має досвіду роботи із БпЛА. Аналітики проєкту DeepState, своєю чергою запевняють, що командувач СБС Вадим Сухаревський не призначав Гладкого на цю посаду.

Фокус писав, що 10 червня командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України було призначено полковника Вадима Сухаревського. До того він обіймав посаду одного із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, відповідаючи за напрямок безпілотних систем та розвиток їх застосування.