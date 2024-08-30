Народна депутатка стверджує, що Роман Гладкий – командир військового судна та не має досвіду роботи із БПЛА. Обурення також висловили аналітики проєкту DeepState, які запевняють, що командувач СБС Вадим Сухаревський особисто не призначав Гладкого. На момент публікації матеріалу Роман Гладкий та Командування сил безпілотних систем публічно не коментували інформацію про нову посаду офіцера ВМСУ.

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У мережі з'явилася інформація про призначення начальником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, колишнього командира десантного корабля "Костянтин Ольшанський", який з липня 2016 року був першим заступником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка опублікувала допис про призначення Гладкого, обурилась, що він не має досвіду роботи із БПЛА.

"Не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію… незрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Виходець із Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношення до дронів!" – написала Безугла.

Пост Мар'яни Безуглої Фото: Скриншот

Нардепка зауважила, що це було "свідоме" рішення Олександра Сирського, який нібито призначив Гладкого начальником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ, як "соглядатая" попри протести Вадима Сухаревського та його команди.

Вадим Сухаревський — полковник Збройних сил України. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, заступник Головнокомандувача ЗСУ.

Вадим Сухаревський та Олександр Сирський Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Своє обурення також висловив проєкт DeepState, який стверджує, що командувач СБС Вадим Сухаревський не призначав Гладкого на нову посаду, оскільки це не входить до його повноважень.

На призначення відреагував військовий Станіслав Бунятов, який задався питанням, за яким принципом було призначено начальника штабу в СБС.

Пост про призначення Романа Гладкого Фото: Скриншот

"Навіть якщо відкинути те, що його дружина чинна громадянка РФ, то хтось дійсно думає що він знає що таке FPV, або як застосовувати на фронті дані підрозділи?" – написав Бунятов і поцікавився, чому на подібні посади не можна призначати "молодих розумних людей з досвідом та результатом".

Що відомо про Романа Гладкого

Роман Миколайович Гладкий — капітан 1 рангу, начальник штабу — перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут.

З 1997 по 2003 рік обіймав посади від командира ракетно-артилерійської бойової частини малого протичовнового корабля "Луцьк" до командира середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко".

З 2004 по 2013 рік проходив службу на посадах командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський".

У 2011 році виконував обов'язки командира походу, коли "Костянтин Ольшанський" відправився до Лівії евакуйовувати громадян України та інших країн. Тоді на борт прийняли 85 українців та 108 громадян інших держав. Частину з них доправили на Мальту, частина – прибула до Севастополя.

"Костянтин Ольшанський" після повернення з Лівії Фото: Скриншот

У період 2015—2016 років очолював управління надводних та підводних сил Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

З липня 2016 року начальник штабу — перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Скандали за участі Романа Гладкого

Після анексії півострова Росією він виїхав на материкову частину України, дружина і дитина — лишились.

У червні 2018 року телеканал "1+1" випустив сюжет про те, як російські спецслужби намагались завербувати українських військових, зокрема і Романа Гладкого.

В 2018 році Романа Гладкого відсторонили з посади начальника штабу – першого заступника командувача ВМС України за рішенням міністра оборони України, яким тоді був Степан Полторак.

В Міноборони стверджували, що Гладкий усунений на час службового розслідування, предметом якого стануть як окремі фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера Олени.

Роман Гладкий із донькою Фото: УНІАН

Перші два роки після початку війни дружина Гладкого продовжувала разом із дітьми жити на окупованому півострові. Дочка капітана першого рангу займається плаванням і успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Фото: Скриншот

Дочка Романа Гладкого виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ Фото: Скриншот

Обов'язки начальника штабу тимчасово виконував перший заступник Гладкого контр-адмірал Дмитро Таран.

Офіційно, Гладкого відсторонили через "виявлені недоліки у службовій діяльності за результатами роботи головної інспекції Міноборони України в одній із військових частин ВМС України".

Потім Гладкого звільнили через неналежне виконання ним службових обов'язків, як заявили в Міноборони.

"Причини звільнення безпосередньо пов'язані з неналежним виконанням ним службових обов'язків. Припущення деяких ЗМІ про інші причини звільнення не відповідають дійсності", — запевнили у відомстві.

Але вже у 2019 році капітан першого рангу очолив Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Журналіст Юрій Бутусов писав, що деталі розслідування щодо Гладкого залишились військовою таємницею.

На момент публікації матеріалу Роман Гладкий та Командування сил безпілотних систем публічно не коментували інформацію про нову посаду офіцера ВМСУ.

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла критикувала Олександра Сирського за ситуацію на Покровському напрямку.

А ексречник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відреагував на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо трагічної загибелі українського пілота Олексія Меся. Військовий попросив звернути увагу на заяву заступниці голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки представників Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.