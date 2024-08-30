Народный депутат утверждает, что Роман Гладкий — командир военного судна и не имеет опыта работы с БПЛА. Возмущение также выразили аналитики проекта DeepState, которые уверяют, что командующий СБС Вадим Сухаревский лично не назначал Гладкого. На момент публикации материала Роман Гладкий и Командование сил беспилотных систем публично не комментировали информацию о новой должности офицера ВМСУ.

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В сети появилась информация о назначении начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого, бывшего командира десантного корабля "Константин Ольшанский", который с июля 2016 года был первым заместителем командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Народный депутат Марьяна Безуглая, которая опубликовала сообщение о назначении Гладкого, возмутилась, что он не имеет опыта работы с БПЛА.

"Не только не имеет никакого опыта работы с БПЛА, но и был подозреваемый в государственной измене, шпионаже и коррупции, а также имеет жену с российским паспортом, дочь выступала на соревнованиях за Россию... непонятно, как он прошел проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимает высокие должности. Выходец из Крыма, капитан военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам!" — написала Безуглая.

Пост Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Нардеп отметила, что это было "сознательное" решение Александра Сырского, который якобы назначил Гладкого начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ, как "соглядатая", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды.

Вадим Сухаревский — полковник Вооруженных сил Украины. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ, заместитель Главнокомандующего ВСУ.

Вадим Сухаревский и Александр Сырский Фото: Сырский / Telegram

Свое возмущение также выразил проект DeepState, который утверждает, что командующий СБС Вадим Сухаревский не назначал Гладкого на новую должность, поскольку это не входит в его полномочия.

На назначение отреагировал военный Станислав Бунятов, который задался вопросом, по какому принципу был назначен начальник штаба в СБС.

Пост о назначении Романа Гладкого Фото: Скриншот

"Даже если отбросить то, что его жена действующая гражданка РФ, то кто-то действительно думает что он знает что такое FPV, или как применять на фронте данные подразделения?" — написал Бунятов и поинтересовался, почему на подобные должности нельзя назначать "молодых умных людей с опытом и результатом".

Что известно о Романе Гладком

Роман Николаевич Гладкий — капитан 1 ранга, начальник штаба — первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт.

С 1997 по 2003 год занимал должности от командира ракетно-артиллерийской боевой части малого противолодочного корабля "Луцк" до командира среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко".

С 2004 по 2013 год проходил службу на должностях командира большого десантного корабля "Константин Ольшанский".

В 2011 году исполнял обязанности командира похода, когда "Константин Ольшанский" отправился в Ливию эвакуировать граждан Украины и других стран. Тогда на борт приняли 85 украинцев и 108 граждан других государств. Часть из них доставили на Мальту, часть — прибыла в Севастополь.

"Константин Ольшанский" после возвращения из Ливии Фото: Скриншот

В период 2015-2016 годов возглавлял управление надводных и подводных сил Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

С июля 2016 года начальник штаба — первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Скандалы с участием Романа Гладкого

После аннексии полуострова Россией он выехал на материковую часть Украины, жена и ребенок — остались.

В июне 2018 года телеканал "1+1" выпустил сюжет о том, как российские спецслужбы пытались завербовать украинских военных, в том числе и Романа Гладкого.

В 2018 году Романа Гладкого отстранили от должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС Украины по решению министра обороны Украины, которым тогда был Степан Полторак.

В Минобороны утверждали, что Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве жены офицера Елены.

Роман Гладкий с дочерью Фото: УНИАН

Первые два года после начала войны жена Гладкого продолжала вместе с детьми жить на оккупированном полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Фото: Скриншот

Дочь Романа Гладкого выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ Фото: Скриншот

Обязанности начальника штаба временно исполнял первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.

Официально, Гладкого отстранили из-за "выявленных недостатков в служебной деятельности по результатам работы главной инспекции Минобороны Украины в одной из воинских частей ВМС Украины".

Затем Гладкого уволили из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей, как заявили в Минобороны.

"Причины увольнения непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. Предположения некоторых СМИ о других причинах увольнения не соответствуют действительности", — заверили в ведомстве.

Но уже в 2019 году капитан первого ранга возглавил Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Журналист Юрий Бутусов писал, что детали расследования в отношении Гладкого остались военной тайной.

На момент публикации материала Роман Гладкий и Командование сил беспилотных систем публично не комментировали информацию о новой должности офицера ВМСУ.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая критиковала Александра Сырского за ситуацию на Покровском направлении.

А экс-спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на сообщение народного депутата Марьяны Безуглой относительно трагической гибели украинского пилота Алексея Меся. Военный попросил обратить внимание на заявление заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представителей Государственного бюро расследований и Службы безопасности.