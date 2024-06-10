Новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став Вадим Сухаревський: що про нього відомо

Свого часу Вадим Сухаревський обіймав посаду одного із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Його сферою відповідальності були безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

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Героя України, полковника Вадима Сухаревського призначено на посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", – зазначається у прессрелізі.

Раніше Вадим Сухаревський обіймав посаду одного із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед іншого він відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Дані з відкритих джерел свідчать, що Вадим Сухаревський народився у місті Берегове Закарпатської області. Під час російсько-української війни він став першим офіцером Збройних сил України, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків під Словʼянськом у квітні 2014 року.

До того ж саме Сухаревському належить авторство відомого гасла: "Бачиш – стріляй", яке зараз нерідко зустрічається на шевронах чи навіть присутнє у піснях.

У 2022—2024 роках Вадим Сухаревський був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Серед іншого вона брала участь в контрнаступі на Херсонщині.

Нагадаємо, 5 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Гордійчука новим заступником командувача Національної гвардії України.

До того ж 15 квітня президент України Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Миколу Точицького. Указ відповідного змісту опублікований на сайті глави держави.