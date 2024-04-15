Зеленський призначив Точицького новим заступником Єрмака: що про нього відомо

Микола Точицький із 2021 року був заступником міністра закордонних справ України. У зовнішньополітичному відомстві він працює з 1993 року.

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У понеділок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Миколу Точицького. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича Заступником Керівника Офісу Президента України", — ідеться в документі.

Указ про призначення Точицького заступником Єрмака Фото: Офіс президента

12 квітня Кабінет Міністрів звільнив Миколу Точицького з посади першого заступника міністра закордонних справ. Того ж дня Андрія Сибігу звільнили з посади заступника Андрія Єрмака та призначили першим заступником міністра закордонних справ України.

Що відомо про Миколу Точицького

Миколі Точицькому 56 років. Із 1993 року працював у Міністерстві закордонних справ України. Із 2005 року по 2008 рік був генеральним консулом України в Сан-Франциско. Із 2010 року по 2016 рік працював постпредом України при Раді Європи. Із 2016 по 2021 рік — надзвичайний і повноважний посол України в королівстві Бельгія, а з 2017 року за сумісництвом був також надзвичайним і повноважним послом України в Люксембурзі.

29 вересня 2021 був призначений заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента. Також глава держави звільнив Сергія Трофімова, Михайла Радуцького й Олега Устенка з посад радників.

15 квітня відбулися кадрові зміни в складі Ради національної безпеки й оборони. Президент замінив заступника секретаря РНБО. Замість Олексія Соловйова Зеленський призначив Андрія Кононенка.