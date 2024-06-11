До ЗСУ із січня надійшло ушестеро більше дронів, ніж впродовж всього 2023 року, – Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський пообіцяв перевиконати завдання президента України Володимира Зеленського про передачу українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів.

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Впродовж п'яти місяців українські захисники отримали від державних компаній у шість разів більше безпілотників, ніж за 2023 рік. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"За період, який минув цього року, за ці пів року, держава поставила Збройним силам у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. Ця тенденція йде до нарощування", — підкреслив Сухаревський.

Водночас він гарантував, що завдання про передавання українським захисникам у 2024 році 1 мільйона FPV-дронів, яке дав президент України Володимир Зеленський, буде перевиконано.

Водночас Сухаревський додав, що в Україні є багато виробників дронів, проте не всі вони готові запустити масштабне виробництво. Це потребує створення державних програм, аби масштабувати їх виробництво.

"Йдеться не лише про виробництво на території України, а й за кордоном, щоб масштабувати найкращі зразки", — розповів командувач Сил безпілотних систем.

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україні суттєво збільшився показник виробництва безпілотників. Зокрема українські захисники використовують дрони, щоб обороняти країну від російських окупантів. Так, коли у бійців ЗСУ бракувало артилерійських снарядів, їх фактично замінювали FPV-дрони, якими активно знищували ворожу піхоту та техніку.

Нагадаємо, 11 червня в Росії повідомили, що Сили оборони України атакували військовий аеродром "Моздок" у Північній Осетії безпілотними літальними апаратами "Лютий" і "Чаклун-В".

До того ж 10 квітня повідомлялося, що український благодійний фонд "B-52" створює далекобійні ударні дрони, які вже завдали великої шкоди об'єктам на території Росії.