В ВСУ с января поступило в шесть раз больше дронов, чем в течение всего 2023 года, — Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский пообещал перевыполнить задание президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов.

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В течение пяти месяцев украинские защитники получили от государственных компаний в шесть раз больше беспилотников, чем за 2023 год. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", — подчеркнул Сухаревский.

В то же время он гарантировал, что задача о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов, которую дал президент Украины Владимир Зеленский, будет перевыполнена.

В то же время Сухаревский добавил, что в Украине есть много производителей дронов, однако не все они готовы запустить масштабное производство. Это требует создания государственных программ, чтобы масштабировать их производство.

"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за рубежом, чтобы масштабировать лучшие образцы", — рассказал командующий Сил беспилотных систем.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украине существенно увеличился показатель производства беспилотников. В частности украинские защитники используют дроны, чтобы оборонять страну от российских оккупантов. Так, когда у бойцов ВСУ не хватало артиллерийских снарядов, их фактически заменяли FPV-дроны, которыми активно уничтожали вражескую пехоту и технику.

Напомним, 11 июня в России сообщили, что Силы обороны Украины атаковали военный аэродром "Моздок" в Северной Осетии беспилотными летательными аппаратами "Лютый" и "Колдун-В".

К тому же 10 апреля сообщалось, что украинский благотворительный фонд "B-52" создает дальнобойные ударные дроны, которые уже нанесли большой ущерб объектам на территории России.