"Пройшов усі перевірки": СБУ не мала зауважень щодо призначення Гладкого, — нардеп

Секретар оборонного комітету Роман Костенко розповів, що депутати ухвалили рішення таки спрямувати запит на СБУ, аби та роз'яснила ситуацію довкола перевірок щодо призначення начштабу Сил безпілотних систем.

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Служба безпеки України не висловлювала заперечень щодо призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив секретар комітету Роман Костенко в коментарі "Українській правді".

"Головнокомандувач відповів, що Гладкий досвідчений, пройшов навчання в Канаді, а до цього був начальником штабу командування Військово-морських сил. Він пройшов усі перевірки. З боку СБУ зауважень не було. Тому його вирішили призначити", — розповів журналістам Костенко.

Він також зазначив, що під час онлайн-включення на засіданні командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський висловився про Романа Гладкого як про професіонала і повідомив, що не має до нього жодних претензій.

Водночас Костенко наголосив, що Сирський запропонував провести додаткові перевірки щодо Гладкого. Комітет ухвалив рішення звернутися до Служби безпеки України для отримання роз’яснень у цій справі.

Нагадаємо, 30 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Романа Гладкого на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем. Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що той не має досвіду роботи із БпЛА. У DeepState зазначили, що Гладкий підозрюється у держзраді, шпигунстві та корупції, його дружина має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором.

31 серпня у Командуванні Сил безпілотних систем заявили, що у 2018-2019 роках Гладкий пройшов усі необхідні перевірки СБУ і має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.