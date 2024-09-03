Рішення Главкома: Гладкого відсторонили з посади керівника Сил безпілотних систем

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, Роман Гладкий не виконуватиме своїх обов'язків допоки СБУ не проведе додаткової спеціальної перевірки, про яку попросили народні депутати України.

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Начальника штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) Романа Гладкого відсторонили від виконання службових обов'язків. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що на час перевірки Гладкий буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.

Повторна перевірка Романа Гладкого: що сталось

2 вересня народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що комітет ВРУ з питань національної безпеки вирішив звернутися до СБУ, щоби та перевірила Романа Гладкого.

Йдеться про наявність у Гладкого та його дружини паспортів РФ. Крім того, депутати хочуть знати, чи виступала донька Романа Гладкого під прапором ФСБ РФ на спортивних змаганнях.

Зазначимо, що Гладкого вже перевіряла СБУ у період з 2018-го до 2019 року. Фокус писав, що у відкритих джерелах немає докладних результатів цієї перевірки, а на запити Фокусу до СБУ щодо прояснення ситуації відповіді не надійшло. Тому при повторній перевірці народних обранців також цікавитиме те, чи має Гладкий довідку з перевіркою СБУ та чи надавав він цю довідку міністру оборони України Рустему Умєрову під час свого призначення на посаду начштабу Сил безпілотних систем.

Гладкий з липня 2016-го до квітня 2018 року був начальником штабу Військово-морських сил України, але його звільнили через підозри в корупції, шпигунстві та зв'язках із Росією. Тому його призначення на нову посаду викликало чимало запитань, як у депутатів, так і громадських активістів та волонтерів. Зокрема, блогер та волонтер Сергій Стерненко припустив, що Гладкого призначили спеціально для розвалу СБС зсередини.

Нагадаємо, 30 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем. У той же день народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "нав'язав" кандидатуру Гладкого.

2 вересня секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що СБУ не мала зауважень щодо призначення Гладкого.