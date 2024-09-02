У Раді направили запит до СБУ щодо повторної перевірки Гладкого

Нардеп Соломія Бобровська заявила, що в комітеті з нацбезпеки до Гладкого є питання щодо паспортів РФ, поїздок його дружини до Криму тощо.

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У Комітеті з національної безпеки Верховної Ради України вирішили звернутися до СБУ, щоб та перевірила голову штабу Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого. Про це "Суспільному" розповіла народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська.

За її словами, незважаючи на схвальні відгуки від головкому ЗСУ Олександра Сирського про професійність Гладкого, під час засідання комітету до нього з'явилися запитання. Йдеться про наявність у Гладкого і його дружини паспортів РФ. Крім того, депутати хочуть знати, чи виступала дочка Гладкого під прапором ФСБ РФ на спортивних змаганнях.

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Також Бобровська поцікавилася, чи має Гладкий довідку з перевіркою СБУ, чи була вона надана тим, хто підписував його нове призначення, зокрема міністру оборони Рустему Умерову.

Крім того, як зазначила нардеп, у комітеті цікавляться, чи було скасовано рішення Верховного суду про закриття доступу до державної таємниці для Гладкого.

"Ви знаєте, жодної відповіді на жодне запитання ми не отримали. Ба більше, у Міністерства оборони немає довідки від СБУ, яка б говорила про те, як він пройшов цю перевірку. Про паспорти. Жодних коментарів про дружину і про доньку", — сказала депутат.

За словами Бобровської, врешті-решт, комітет ухвалив рішення про те, що надішле лист до СБУ з проханням перевірки. Головнокомандувач Сирський підтримав це рішення.

"Суспільство має знати, чому його дружина була в Криму, чому він їздив під час АТО в Севастополь, коли він сім'ю забрав? Тобто якісь певні речі, які стосуються не особистого життя, а які стосуються державної безпеки. Оскільки відповідей немає, будемо запитувати, надалі копати, доки не дізнаємося, чи все гаразд, чи є в СБУ питання до Гладкого", — додала Бобровська.

Нагадаємо, що секретар комітету Роман Костенко говорив, що СБУ не мала зауважень щодо призначення Гладкого. За його словами, депутати ухвалили рішення все ж таки направити запит на СБУ, щоб та роз'яснила ситуацію навколо перевірок щодо призначення начштабу Сил безпілотних систем.

Також у ЗСУ прокоментували призначення Гладкого начальником штабу безпілотних систем. Сили безпілотних систем ще перебувають у стані формування і цей процес потребує розуміння та тиші, зазначили у військах. Публічна ж частина роботи помітна на аеродромах, складах і базах ворога.