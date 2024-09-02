В Раде направили запрос в СБУ относительно повторной проверки Гладкого

Нардеп Соломия Бобровская заявила, что в Комитете по нацбезопасности к Гладкому есть вопросы относительно паспортов РФ, поездок его жены в Крым и прочего.

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В Комитете по национальной безопасности Верховной Рады Украины решили обратиться в СБУ, чтобы та проверила главу штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Об этом "Суспільному" рассказала народная депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

По ее словам, несмотря на одобрительные отзывы от главкома ВСУ Александра Сырского о профессиональности Гладкого, во время заседания комитета к нему появились вопросы. Речь идет о наличии у Гладкого и его супруги паспортов РФ. Кроме того, депутаты хотят знать, выступала ли дочь Романа Гладкого под флагом ФСБ РФ на спортивных соревнованиях.

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"Связан" с Россией. Как в СБУ проверяли начштаба Сил беспилотных систем Гладкого

Также Бобровская поинтересовалась, имеет ли Гладкий справку с проверкой СБУ, была ли она предоставлена ​​тем, кто подписывал его новое назначение, в частности, министру обороны Рустему Умерову.

Кроме того, как отметила нардеп, в комитете интересуются, было ли отменено решение Верховного суда о закрытии доступа к государственной тайне для Гладкого.

"Вы знаете, никакого ответа на ни один вопрос мы не получили. Более того, у Министерства обороны нет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он прошел эту проверку. О паспортах. Никаких комментариев о жене и о дочери", — сказала депутат.

По словам Бобровской, в конце концов, комитет принял решение о том, что направит письмо в СБУ с просьбой проверки. Главнокомандующий Сырский поддержал это решение.

"Общество должно знать, почему его жена была в Крыму, почему он ездил во время АТО в Севастополь, когда он семью забрал? То есть какие-то определенные вещи, касающиеся не личной жизни, а государственной безопасности. Поскольку ответов нет, будем спрашивать, в дальнейшем копать, пока не узнаем, все ли в порядке, есть ли у СБУ вопросы к Гладкому", — добавила Бобровская.

Напомним, что секретарь комитета Роман Костенко говорил, что СБУ не имела замечаний по поводу назначения Гладкого. По его словам, депутаты приняли решение все же направить запрос на СБУ, чтобы та разъяснила ситуацию вокруг проверок относительно назначения начштаба Сил беспилотных систем.

Также в ВСУ прокомментировали назначение Романа Гладкого начальником штаба беспилотных систем. Силы беспилотных систем еще находятся в состоянии формирования и этот процесс требует понимания и тишины, отметили в войсках. Публичная же часть работы заметна на аэродромах, складах и базах врага.