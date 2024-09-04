Рада провалила голосування за відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна
За проголосували 225 народних депутатів, хоча для ухвалення рішення необхідно 226. Проти не проголосував ніхто, проте 26 осіб утрималися, а 65 не голосували.
Верховна Рада України провалила голосування за звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна. Про це у себе в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк 4 вересня.
"Перший (не) пішов. Рада ПРОВАЛИЛА звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України", — зазначив він.Важливо
За словами Железняка, відзвітувати йому не дали.
За проголосували 225 народних депутатів, хоча для ухвалення рішення необхідно 226. Проти не проголосував ніхто, проте 26 осіб утрималися, а 65 не голосували зовсім.
Раніше повідомлялося, що Гладкого відсторонили від посади керівника Сил безпілотних систем. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, Роман Гладкий не виконуватиме своїх обов'язків доки СБУ не проведе додаткову спеціальну перевірку, про яку попросили народні депутати України.
Також нагадаємо, що 3 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зміни стосуватимуться понад 50% уряду.