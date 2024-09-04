Верховна Рада звільнила четвертого міністра: депутати відправили у відставку Дениса Малюську

Раніше депутати погодили звільнення Ольги Стефанішиної, Олександра Камишіна і Руслана Стрільця. Однак народним обранцям забракло голосів, щоб відправити у відставку Ірину Верещук.

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У середу, 4 вересня, Верховна Рада звільнила очільника Міністерства юстиції Дениса Малюську. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його відставку проголосували 249 народних депутатів. Один парламентар натиснув червону кнопку. Ще 25 народних обранців утрималися.

Як депутати голосували за відставку Дениса Малюськи Фото: Telegram/Залізний нардеп

Малюська став другим міністром, який прийшов звітувати нині до Верховної Ради. Перед цим депутати заслухали звіт Олександра Камишіна перед його звільненням з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Денис Малюська очолював Мін'юст з 29 серпня 2019 року. Він працював в уряді Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.

Крім того, народні депутати проголосували про звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Його відставку підтримали 244 депутати.

Нагадаємо, 10 липня "Українська правда" повідомляла, що Денис Малюська написав заяву про відставку з посади міністра юстиції з відкритою датою. Тоді журналісти повідомляли, що повноваження керівника Мін'юсту можуть покласти на Ольгу Стефанішину. Малюська віджартувався щодо цієї інформації, але прямо ані спростував, ані підтвердив ймовірну відставку.

4 вересня народні депутати 241 голосом звільнили Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, але не змогли відправити у відставку Ірину Верещук.