Верховная Рада уволила четвертого министра: депутаты отправили в отставку Дениса Малюську

Ранее депутаты согласовали увольнение Ольги Стефанишиной, Александра Камышина и Руслана Стрельца. Однако народным избранникам не хватило голосов, чтобы отправить в отставку Ирину Верещук.

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В среду, 4 сентября, Верховная Рада уволила главу Министерства юстиции Дениса Малюську. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

За его отставку проголосовали 249 народных депутатов. Один парламентарий нажал красную кнопку. Еще 25 народных избранников воздержались.

Как депутаты голосовали за отставку Дениса Малюськи Фото: Telegram/Залізний нардеп

Малюська стал вторым министром, который пришел отчитываться сейчас в Верховную Раду. Перед этим депутаты заслушали отчет Александра Камышина перед его увольнением с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Денис Малюська возглавлял Минюст с 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Кроме того, народные депутаты проголосовали об увольнении Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Его отставку поддержали 244 депутата.

Напомним, 10 июля "Украинская правда" сообщала, что Денис Малюська написал заявление об отставке с должности министра юстиции с открытой датой. Тогда журналисты сообщали, что полномочия руководителя Минюста могут возложить на Ольгу Стефанишину. Малюська отшутился по поводу этой информации, но прямо ни опроверг, ни подтвердил вероятную отставку.

4 сентября народные депутаты 241 голосом уволили Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, но не смогли отправить в отставку Ирину Верещук.