ЗМІ пишуть про ймовірну відставку міністра юстиції: Малюська іронічно відреагував (фото)

За інформацією журналістів, Ольга Стефанішина може обійняти дві посади одночасно — віцепрем'єрки з євроінтеграції та міністерки юстиції. Денис Малюська віджартувався у соцмережах, але прямо не спростував і не підтвердив свою відставку.

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Міністр юстиції України Денис Малюська написав заяву про відставку з відкритою датою. Документ поки в хід не пускали, але звільнення не виключене. Про це пише видання "Українська правда".

За даними журналістів, заява написана вже певний час. Шукати заміну Малюсьці не будуть. Повноваження керівника Мін'юсту можуть додатково покласти на Ольгу Стефанішину, віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Про ймовірність відставки Малюськи також повідомив "Телеграф".

"Ця відставка вже рік як обговорюється. І він в ОП (Офіс президента — ред.) мав йти, але не захотів", — розповіли джерела виданню.

ЗМІ оцінюють шанси призначення Стефанішиної на посаду міністра юстиції як 50 на 50.

Реакція Малюська

Чутки про нібито відставку уже прокоментував сам очільник Мін'юсту Денис Малюська.

"У зв’язку з новиною від УП про плановану відставку: в наступну середу треба бути в Нідерландах. Думаю над "схемою Боголюбова". Вуса треба збривати чи є хтось з читачів із вусами на фото у закордонному паспорті?", — написав він у Facebook.

Малюська згадав про колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, який згідно з даними ДБР, виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України.

Водночас міністр прямо ані підтвердив, ані спростував подання ним заяви про відставку. Лише опублікував своє фото з потяга, утім не уточнив, чи світлина архівна, чи це він уже в дорозі у Нідерланди.

Фото: Скриншот

Наразі жодних офіційних заяв від Кабінету міністрів про звільнення Малюськи, який обіймає посаду міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року, не було.

Нагадаємо, 5 липня народний депутат від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував чутки про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За його словами, звільнення глави уряду під час дії воєнного стану в країні є неможливим, адже це потягне за собою відставку всього уряду.

9 травня Верховна Рада звільнила двох міністрів: Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики.