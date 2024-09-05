Голова МЗС Кулеба подав у відставку: у The Telegraph розкрили, з чим він не впорався

Президент Володимир Зеленський розпочав міністерську реформу, щоб "Україна досягла всіх результатів". За даними ЗМІ, голова МЗС Дмитро Кулеба провалив два завдання, залишившись непочутим Заходом.

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Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку, і це стало частиною міністерської реформи в Україні. Про причини рішення про відставку Кулеби йдеться у матеріалі The Telegraph від 4 вересня.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що хвиля кадрових перестановок у міністерствах "надасть нової сили" інституціям. Ця міністерська реформа є найбільшою перестановкою Зеленського з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022 року.

"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані таким чином, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні — для всіх нас", — заявив президент.

У ЗМІ зазначили, що останніми місяцями заклики Кулеби "не були почуті". Зокрема, йдеться про послаблення західних обмежень. Міністру було доручено добитись від союзників, в першу чергу США та Великої Британії, дозволу на удари ракетами великої дальності по території Росії.

Інший непочутий заклик міністра стосувався протиповітряної оборони. Кулеба очолював спроби отримати від Заходу додаткові комплекси ППО Patriot. Проте минулого тижня він повідомив, що неназвані союзники не дотримались своїх обіцянок щодо постачання батарей.

Повідомлялось, що після відставки голова МЗС може очолити нове міністерство, яке куруватиме регіони та тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не розповів, яку нову посаду готує для Дмитра Кулеби після відставки. Він зазначив, що "говорити про це ще рано". Однак за даними ЗМІ, дипломата можуть призначити до Брюсселя.

Нардеп Ярослав Железняк інформував, що з парламенту терміново відкликали звільнення голови МЗС Дмитра Кулеби. Також у ЗМІ передавали, що через провал голосування щодо звільнення кількох міністрів Зеленський спланував особисто прийти на засідання Верховної Ради.