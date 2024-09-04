Яку посаду може отримати Кулеба після звільнення з МЗС: що сказав Зеленський

Україні необхідне перезавантаження багатьох міністерств, наголошує президент. Утім, говорити про нові призначення високопосадовців, поки ті ще не звільнені, він вважає завчасним.

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Лише після того, як Дмитро Кулеба звільнить крісло голови міністерства закордонних справ, можна говорити про нову для нього посаду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує "РБК-Україна".

Глава держави зазначив, що країні необхідне перезавантаження багатьох міністерств.

"Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках, міжнародна політика, дипломатія — не є виключенням", — сказав Зеленський.

Утім, за словами президента, сьогодні він не готовий визначити, чим займатиметься той чи інший міністр після свого звільнення.

"Будуть відповіді на це — коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано", — наголосив Зеленський.

Зазначимо, джерела видання припускають, що Кулебу можуть призначити до Брюсселя, де, крім представництв Києва при ЄС та НАТО, також є посольство України у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург. З урахуванням інтеграції України до Євросоюзу та Північноатлантичного Альянсу цей напрямок буде не зайвим серйозно посилити.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба йде у відставку.

Він очолював міністерство з 4 березня 2020 року, ставши наймолодшим керівником зовнішньополітичного відомства в історії України.

Нагадаємо, 4 високопосадовці передали спікеру Верховної Ради заяви про звільнення. Власноруч написані заяви надійшли від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюська, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Також відомо ще про трьох топчиновників, які можуть втратити посади найближчим часом.