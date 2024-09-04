Какую должность может получить Кулеба после увольнения из МИД: что сказал Зеленский

Украине необходима перезагрузка многих министерств, отмечает президент. Впрочем, говорить о новых назначениях чиновников, пока те еще не уволены, он считает преждевременным.

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Только после того, как Дмитрий Кулеба освободит кресло главы министерства иностранных дел, можно говорить о новой для него должности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует "РБК-Украина".

Глава государства отметил, что стране необходима перезагрузка многих министерств.

"Нам сегодня нужна новая энергия и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях, международная политика, дипломатия — не является исключением", — сказал Зеленский.

Впрочем, по словам президента, сегодня он не готов определить, чем будет заниматься тот или иной министр после своего увольнения.

"Будут ответы на это — когда им будут предложены те или иные должности. На сегодня говорить об этом еще рано", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, источники издания предполагают, что Кулебу могут назначить в Брюссель, где, кроме представительств Киева при ЕС и НАТО, также есть посольство Украины в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург. С учетом интеграции Украины в Евросоюз и Североатлантический Альянс это направление будет не лишним серьезно усилить.

Напомним, 4 сентября стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку.

Он возглавлял министерство с 4 марта 2020 года, став самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины.

Напомним, 4 чиновника передали спикеру Верховной Рады заявления об увольнении. Собственноручно написанные заявления поступили от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Также известно еще о трех топ-чиновниках, которые могут потерять должности в ближайшее время.