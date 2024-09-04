Фракция "Слуг народа" поддержала кандидатуры Зеленского на должности министров: точный список (скриншот)

Фракция партии "Слуга народа" решила поддержать кандидатуры новых руководителей министерств, которые предложил президент Владимир Зеленский. 10 украинских политиков и чиновников получат новые должности.

Related video

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обнародовал результаты встречи нардепов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Парламентарии согласились поддержать кандидатов, которым глава государства предлагает доверить девять министерств. Кроме того, Ирина Верещук станет заместителем главы офиса президента Андрея Ермака. Список будущих министров Арахамия опубликовал в Telegram-канале.

Давид Арахамия сообщил о заседании фракции "Слуг народа", которое состоялось вечером 4 сентября после завершения рабочего дня в Верховной Раде. В заседании принял участие Владимир Зеленский, который ознакомил нардепов с кандидатами на должности министров. По словам председателя фракции, приняли решение поддержать назначение людей, предложенных президентом.

Кандидаты на должности глав министерств:

Министерство иностранных дел — Андрей Сибига (на сегодня — заместитель действующего главы МИД Дмитрия Кулебы); Министерство развития общин и территорий, вице-премьер — Алексей Кулеба; Министерство юстиции, вице-премьер — Ольга Стефанишина; Министерство по делам ветеранов — Наталья Калмыкова; Министерство культуры и информационной политики — Николай Точицкий. Точицкий должен усилить борьбу с дезинформацией, отметил Арахамия; Министерство аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль; Министерство молодежи и спорта — Матвей Бедный; Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов — Светлана Гринчук; Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности — Герман Сметанин.

Состоятся также изменения в офисе президента, указано в заметке Арахамии. По его словам, новым заместителем главы офиса станет экс-вице-премьер Ирина Верещук.

Упоминается Александр Камышин, которого уволили с должности главы Минстратегпрома. По словам главы фракции "Слуг народа", Камышин будет работать в ОП и заниматься вооружением и инфраструктурой. Какой будет новая должность, Арахамия не указал.

Перестановки в правительстве — детали

Отметим, ранее Фокус писал об изменениях в украинском правительстве, которые начались с заявлений на увольнение четырех должностных лиц. Фото заявлений опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На фото видно, что заявления написал глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Министерства защиты окружающей среды Руслан Стрелец, а также глава Фонда Госимущества Виталий Коваль. Позже появилось еще одно заявление — вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной. Тем временем президент Зеленский издал указ об увольнении заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы.

Напоминаем, 3 сентября Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил главу правления Владимира Кудрицкого. После этого два члена совета, которые не поддержали это решение, написали заявление об отставке и публично объяснили, почему так сделали.