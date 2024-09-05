Замість Кулеби главою МЗС України став його перший заступник Андрій Сибіга: що про нього відомо

Верховна рада України ухвалила відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Тепер Міністерство закордонних справ України очолить його перший заступник і кадровий дипломат Андрій Сибіга.

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За відставку Дмитра Кулеби, який написав заяву напередодні, 4 вересня, проголосували 240 депутатів із 330. Президент України Володимир Зеленський, пояснюючи перестановки в уряді, заявив, що зміни торкнуться і МЗС. І зазначив, що конкретно Кулеба не впорався з поставленими завданнями щодо постачання зброї Україні. Тепер ці завдання покладено на його першого заступника Андрія Сибігу. Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої країни на різних напрямах. Міжнародна політика, дипломатія не будуть винятком", — сказав Зеленський.

Відомо, що Дмитру Кулебі зателефонував держсекретар США Ентоні Блінкен і подякував за спільну роботу.

Хто такий Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — кадровий дипломат. Сибіга народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей. На дипломатичних посадах Сибіга почав працювати 1997 року.

Андрій Сибіга в Туреччині Фото: Офис президента

З 1998 по 2002 рік обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України в Польщі.

Із 2016-го до 2021 року був послом України в Туреччині. Після був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. В ОП він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Уже у квітні 2024 року став першим заступником міністра закордонних справ України за рішенням уряду.

Що буде з Дмитром Кулебою

Йому можуть запропонувати очолити одне з ключових посольств України за кордоном.

Дмитро Кулеба Фото: Пресслужба КМУ

Дипломату можуть запропонувати посаду в Брюсселі, у представництвах ЄС чи НАТО — або ж посаду посла в Бельгії та Люксембурзі.

Нагадаємо, окрім Дмитра Кулеби зі своїх посад пішли віцепрем'єрки Ірина Верещук та Ольга Стефанишина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.