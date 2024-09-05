Замість Кулеби главою МЗС України став його перший заступник Андрій Сибіга: що про нього відомо
Верховна рада України ухвалила відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Тепер Міністерство закордонних справ України очолить його перший заступник і кадровий дипломат Андрій Сибіга.
За відставку Дмитра Кулеби, який написав заяву напередодні, 4 вересня, проголосували 240 депутатів із 330. Президент України Володимир Зеленський, пояснюючи перестановки в уряді, заявив, що зміни торкнуться і МЗС. І зазначив, що конкретно Кулеба не впорався з поставленими завданнями щодо постачання зброї Україні. Тепер ці завдання покладено на його першого заступника Андрія Сибігу. Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої країни на різних напрямах. Міжнародна політика, дипломатія не будуть винятком", — сказав Зеленський.
Відомо, що Дмитру Кулебі зателефонував держсекретар США Ентоні Блінкен і подякував за спільну роботу.
Хто такий Андрій Сибіга
Андрій Сибіга — кадровий дипломат. Сибіга народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей. На дипломатичних посадах Сибіга почав працювати 1997 року.
З 1998 по 2002 рік обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України в Польщі.
Із 2016-го до 2021 року був послом України в Туреччині. Після був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. В ОП він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
Уже у квітні 2024 року став першим заступником міністра закордонних справ України за рішенням уряду.
Що буде з Дмитром Кулебою
Йому можуть запропонувати очолити одне з ключових посольств України за кордоном.
Дипломату можуть запропонувати посаду в Брюсселі, у представництвах ЄС чи НАТО — або ж посаду посла в Бельгії та Люксембурзі.
Нагадаємо, окрім Дмитра Кулеби зі своїх посад пішли віцепрем'єрки Ірина Верещук та Ольга Стефанишина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.