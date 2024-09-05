Спроба номер два: Верховна Рада таки відправила у відставку Ірину Верещук (відео)

Напередодні Ірина Верещук повідомила, що Володимир Зеленський запросив її в Офіс президента на посаду заступниці Андрія Єрмака.

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У четвер, 5 вересня, Верховна Рада звільнила віцепрем'єр-міністерку — міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проголосували 255 парламентарів. 4 нардепи були "проти", ще 39 утримались.

Верещук на своє звільнення прийшла до Верховної Ради зі звітом. Її зустріли оплесками.

Напередодні депутати не змогли відправити Верещук у відставку. Звільнення міністерки підтримали 214 депутатів, за необхідних 226 голосах.

Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, що Верещук переходить в Офіс президента, де буде працювати профільною заступницею керівника ОП.

Верещук подала заяву про відставку 3 вересня. А вже наступного дня підтвердила, що стане заступницею Андрія Єрмака.

Фото: Скриншот

За даними джерел "РБК-Україна", Верещук замінить на посаді Юлію Соколовську, яка відповідає за соціальний напрямок роботи. Повідомляється, що Соколовська може відправитися на дипломатичну роботу.

Що відомо про Ірину Верещук

3 2010-го до 2015 року Ірина Верещук була мером міста Рава-Руська на Львівщині. У 2019 році обралася до парламенту за списками партії "Слуга народу". З вересня до листопада того ж року була представницею уряду у Верховній Раді України.

Верещук у 2020 році брала участь у виборах міського голови Києва і посіла 5-те місце після Віталія Кличка, Олександра Попова, Сергія Притули та Олексія Кучеренка з результатом 5,44%.

4 листопада 2021 року призначена на посаду віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада відправила у відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. За його звільнення проголосували 240 народних депутатів.

4 вересня засідання фракції "Слуга народу" відвідав президент Володимир Зеленський, на якому було погоджено 9 кандидатур нових міністрів.