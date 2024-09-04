Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду на Банковій, — ЗМІ

Міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук може очолити соціальні питання при голові Офісу президента. Юлію Соколовську, довідалося видання, відправляють на дипломатичну роботу.

Related video

Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі її звільнення з Кабінету міністрів може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на два джерела у владних кабінетах.

Ірина Верещук, не виключено, отримає місце заступниці керівника Офісу президента України Юлії Соколовської, яка відповідає за соціальний напрямок роботи.

Юлія Соколовська Фото: Вікіпедія

Остання, як зазначається, може відправитися на дипломатичну роботу.

Кадрові зміни в Уряді

У вівторок, 3 вересня, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук після майже трьох років роботи в Уряді подала заяву на відставку, назвавши це "перезавантаженням".

У середу, 4 вересня, Верховна Рада провалила голосування за її звільнення, давши усього дали 214 голосів та фактично відмовилася відправити у відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна. Натомість депутатський корпус 243 голосами звільнив Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, 241 голосом відправив у відставку Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона нібито має очолити Міністерство юстиції й продовжувати займатися євроінтеграційними питаннями. Окрім того, 249 народних депутатів звільнили очільника Міністерства юстиції Дениса Малюську. Також з обійманої посади був звільнений заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Президент України Володимир Зеленський уже підписав указ про звільнення.