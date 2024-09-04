Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду на Банковій, — ЗМІ
Міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук може очолити соціальні питання при голові Офісу президента. Юлію Соколовську, довідалося видання, відправляють на дипломатичну роботу.
Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі її звільнення з Кабінету міністрів може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на два джерела у владних кабінетах.
Ірина Верещук, не виключено, отримає місце заступниці керівника Офісу президента України Юлії Соколовської, яка відповідає за соціальний напрямок роботи.
Остання, як зазначається, може відправитися на дипломатичну роботу.
Кадрові зміни в Уряді
У вівторок, 3 вересня, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук після майже трьох років роботи в Уряді подала заяву на відставку, назвавши це "перезавантаженням".
У середу, 4 вересня, Верховна Рада провалила голосування за її звільнення, давши усього дали 214 голосів та фактично відмовилася відправити у відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна. Натомість депутатський корпус 243 голосами звільнив Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, 241 голосом відправив у відставку Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона нібито має очолити Міністерство юстиції й продовжувати займатися євроінтеграційними питаннями. Окрім того, 249 народних депутатів звільнили очільника Міністерства юстиції Дениса Малюську. Також з обійманої посади був звільнений заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Президент України Володимир Зеленський уже підписав указ про звільнення.