Верещук после увольнения из Кабмина может получить должность на Банковой, — СМИ
Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук может возглавить социальные вопросы при главе Офиса президента. Юлию Соколовскую, узнало издание, отправляют на дипломатическую работу.
Вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук в случае ее увольнения из Кабинета министров может занять должность заместителя главы Офиса президента. Об этом информирует "РБК-Украина" со ссылкой на два источника во властных кабинетах.
Ирина Верещук, не исключено, получит место заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Соколовской, которая отвечает за социальное направление работы.
Последняя, как отмечается, может отправиться на дипломатическую работу.
Кадровые изменения в правительстве
Во вторник, 3 сентября, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук после почти трех лет работы в Правительстве подала заявление об отставке, назвав это "перезагрузкой".
В среду, 4 сентября, Верховная Рада провалила голосование за ее увольнение, дав всего 214 голосов и фактически отказалась отправить в отставку Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества. Зато депутатский корпус 243 голосами уволил Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, 241 голосом отправил в отставку Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Она якобы должна возглавить Министерство юстиции и продолжать заниматься евроинтеграционными вопросами. Кроме того, 249 народных депутатов уволили главу Министерства юстиции Дениса Малюську. Также с занимаемой должности был уволен заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении.