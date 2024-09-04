Верещук после увольнения из Кабмина может получить должность на Банковой, — СМИ

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук может возглавить социальные вопросы при главе Офиса президента. Юлию Соколовскую, узнало издание, отправляют на дипломатическую работу.

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Вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук в случае ее увольнения из Кабинета министров может занять должность заместителя главы Офиса президента. Об этом информирует "РБК-Украина" со ссылкой на два источника во властных кабинетах.

Ирина Верещук, не исключено, получит место заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Соколовской, которая отвечает за социальное направление работы.

Юлия Соколовская Фото: Википедия

Последняя, как отмечается, может отправиться на дипломатическую работу.

Кадровые изменения в правительстве

Во вторник, 3 сентября, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук после почти трех лет работы в Правительстве подала заявление об отставке, назвав это "перезагрузкой".

В среду, 4 сентября, Верховная Рада провалила голосование за ее увольнение, дав всего 214 голосов и фактически отказалась отправить в отставку Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества. Зато депутатский корпус 243 голосами уволил Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, 241 голосом отправил в отставку Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Она якобы должна возглавить Министерство юстиции и продолжать заниматься евроинтеграционными вопросами. Кроме того, 249 народных депутатов уволили главу Министерства юстиции Дениса Малюську. Также с занимаемой должности был уволен заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении.