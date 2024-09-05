Відставка Кулеби: Рада підтримала звільнення глави МЗС (фото)

За словами представника "Голосу" Ярослава Железняка, за відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Дипломат так і не прийшов на звіт.

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Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу звільнено з посади за добу після подання заяви. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Верховна Рада ухвалила рішення і проголосувала за звільнення дипломата з посади, на якій той пробув понад 4 роки, з березня 2020 року.

"Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади Міністра закордонних справ України. ЗА — 240. На звіт він так і не прийшов", — написав Ярослав Железняк.

Яку посаду тепер може обійняти вже колишній міністр закордонних справ — невідомо, проте джерела "РБК-Україна" припустили, що його можуть призначити до Брюсселя, де, окрім представництв Києва при ЄС і НАТО, також є посольство України в Королівстві Бельгія і Великому герцогстві Люксембург.

Звільнення Кулеби: що відомо

4 вересня начальник МЗС Дмитро Кулеба написав заяву про звільнення з посади міністра закордонних справ, про що повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про відставку. Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань", — ідеться в повідомленні.

Тепер Міністерство закордонних справ може очолити Андрій Сибіга.

Пізніше в The Telegraph розкрили, з чим він не впорався. Президент Володимир Зеленський почав міністерську реформу, щоб "Україна досягла всіх результатів". За даними ЗМІ, глава МЗС Дмитро Кулеба провалив два завдання, залишившись непочутим Заходом.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, які можуть торкнутися понад 50% уряду. Відомо, що остаточний список мають визначити на засіданні фракції вже сьогодні. Заяви написали Денис Малюська, Олександр Камишин, Руслан Стрілець, Ольга Стефанишина та Ірина Верещук. Крім того, президент підписав указ про звільнення Ростислава Шурми.