Зеленський закликав "Слуг народу" підтримати кандидатів у міністри: про кого йдеться, — ЗМІ

Члени фракції "Слуга народу" у Верховній Раді почули звернення президента Володимира Зеленського. Глава держави закликав підтримати вісім кандидатів на нові посади в уряді.

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4 вересня президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуга народу". Очільник держави закликав нардепів підтримати зміни в Кабінеті міністрів. Згідно з його пропозицією, вісім міністерств отримають нових керівників, два міністерства об'єднають в одне. Крім того, нового заступника отримає голова офісу президента — Андрій Єрмак. Про звернення Зеленського написало видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники журналістів, імена яких не зазначено, розповіли про потенційних нових міністрів і зміни в структурі уряду.

Які зміни у міністерствах пропонує Зеленський?

Міністерство зовнішніх відносин: замість Дмитра Кулеби — Андрій Сибіга; Мінстратегпром: замість Олександра Камишіна — кандидатура Германа Сметаніна; Мінветеранів: замість Олександра Порхуна — Наталія Калмикова; Мінрегіону та Мінреінтеграції об'єднуються: замість Ірини Верещук — Олексій Кулеба; Мінагрополітики: замість Тараса Висоцького, який був виконувачем обов'язків міністра, — Віталій Коваль; Мінекології: замість Руслана Стрільця — Світлана Гринчук; Мін’юст: замість Дениса Малюська — Ольга Стефанішина; Мінкульт: замість Ростислава Карандєєва (в. о.) — Микола Точицький.

Які зміни в офісі президента? Зеленський пропонує затвердити Ірину Верещук на посаді заступника голови офісу, запевняє джерело журналістів.

Перестановки в уряді — що відбувається

Зазначимо, Фокус писав про зливу заяв на звільнення, яка з'явилась 3 вересня. Зокрема, написали заяву Олександр Камишін, тодішній глава Мінстратегпрому, Денис Малюська (Мін'юст), Ростислав Стрілець (Мінекології), Віталій Коваль (Фонд Держмайна), Ольга Стефанишина (віцепрем'єрка з євроінтеграції), Дмитро Кулеба (глава МЗС), Ірина Верещук (віцепрем'єрка). 4 вересня відбулось засідання Верховної Ради, на якому нардепи підтримали заяви про звільнення. Після цього джерела журналістів повідомили, що у парламент збирається Володимир Зеленських. Зі слів анонімного джерела, президент планував взяти участь у засідання фракції "Слуга народу" і пояснити важливість кандидатур, яких він пропонує призначити на вакантні посади в уряді.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про особливості діяльності Дениса Малюська на посаді глави Мін'юсту. Тим часом експерти пояснили, через які причини відправляються у відставку Дмитра Кулебу.