VIP-СІЗО та мобілізація ув'язнених: чим запам'ятався ексміністр Малюська

Денис Малюська пішов у відставку, що стало для нього несподіванкою. Його запам'ятають за багатьма історіями — від епатажних фотографій до мобілізації ув'язнених. Фокус з'ясував, що встиг зробити Малюська на посаді міністра юстиції.

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Верховна Рада 4 вересня звільнила з посади міністра юстиції Дениса Малюську. Він обіймав цю посаду з 29 серпня 2019 року і був одним із найдовгостроковіших міністрів за каденції Володимира Зеленського.

Сам міністр, виступаючи перед Верховною Радою 4 вересня, зазначив, що звільнення стало для нього несподіванкою.

"Відставка назрівала давно. Я просився, звертався кілька місяців. Але відставка стала для мене трохи несподіваною. Я банально не встиг оформити звіт належним чином. Так сталося, що політична вага моєї відставки назріла вчора. 3 вересня я подав заяву про відставку", — розповів депутатам Малюська.

Міністр епатажу: чим запам'ятався голова Мін'юсту

Денис Малюська був один із найбільш епатажних міністрів у нинішньому Кабміні. Навіть інформацію про свою відставку, що з'явилася у ЗМІ 3 вересня, він сприйняв іронічно.

"У зв'язку з новиною від УП про плановану відставку: наступної середи треба бути в Нідерландах. Думаю над "схемою Боголюбова". Вуса треба збривати чи є хтось із читачів із вусами на фото в закордонному паспорті?", — написав Малюська в Facebook, опублікувавши своє фото з поїзда.

Говорячи про "схему Боголюбова", ексміністр юстиції згадав про колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, який, згідно з даними ДБР, виїхав із країни за недійсним паспортом громадянина України.

Проте чутки виявилися правдою. Міністра відправили у відставку 4 вересня. І для нього, як виявилося, це стало для несподіванкою. Проте, за словами міністра, йому є чим пишатися. За п'ять років роботи на посаді міністра юстиції Малюська досяг успіху у сфері державної реєстрації та пенітенціарній сфері. А також, за його власними словами, навів лад у пенітенціарній системі країни — поменшало скарг на порушення прав людини в місцях позбавлення волі.

Утім за час перебування на посаді міністра юстиції Малюська запам'ятався українцям не стільки ефективною роботою — хоча це теж, скільки кумедними світлинами та яскравими висловлюваннями. Так з нагоди перших 100 днів на посаді очільника Мін'юсту Малюська опублікував фото, на якому сидить у позі лотоса на робочому столі.

Потім 2020 року, коли у відставку відправляли прем'єра Олексія Гончарука, Малюська опублікував знімок, на якому було видно тільки руку з ручкою, а сам чиновник сидів під столом. Своєрідним пікетом чиновник повідомив, що зможе підписати наказ про звільнення будь-кого, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва.

Під час повномасштабного вторгнення, коли Міноборони стрясав корупційний скандал із закупівлею харчування для військових за завищеними цінами, Малюська нагадав про існування в СІЗО спеціальних платних VIP-камер.

"Ми [законодавча і виконавча гілки влади] до цього готувалися задовго до того, як це стало мейнстримом. Нагадаю, що оплатити платну камеру в СІЗО можна онлайн на сайті юстиції. Подарунковий сертифікат теж у продажу", — написав міністр, опублікувавши фото з однієї з камер.

А одним із головних результатів роботи Мін'юсту під час повномасштабної війни став закон, що дозволяє мобілізувати ув'язнених. На думку Малюськи, з українських в'язниць на фронт можна було б відправити до двадцяти тисяч осіб.

"Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб, зокрема, не порушувати нормативи щодо кількості людей на певну площу [В Україні переповнені установи виконання покарань, зокрема, слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде, зокрема у великих містах], — казав Малюська.

Знайшли заміну: чому Малюську відправили у відставку

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, Малюська був лояльним міністром і виконував усі завдання, які перед ним ставили. А основні скандали, пов'язані з міністром, скоріше стосувалися його епатажних фотографій, ніж професійної діяльності.

"Він давно хотів піти у відставку, крім того, завдання, які перед ним стояли, виконані, і йому хочеться відпочити. Хоча головна причина відставки Малюськи, як на мене, переведення на цю посаду віцепрем'єра Ольги Стефанішиної. Зараз на Мін'юст буде покладено багато завдань з євроінтеграції України. І Малюська тепер може піти у вільне плавання", — каже Фокусу Рейтерович.

На думку експерта, найважливіше питання, яке стояло перед Мін'юстом під час повномасштабної війни — притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. І міністерству під керівництвом Малюськи спільно з Офісом Генпрокурора вдалося опрацювати його на достатньому рівні.

Політолог Олег Постернак додає, що на шляху євроінтеграції Україні належить провести скринінг законодавства. Це складна функція, яка вимагає оперативного керівництва з боку Мін'юсту, і, ймовірно, Малюська не підходить для цієї роботи, у зв'язку з чим і було ухвалено рішення про його відставку.

"Малюська епатажний, він запам'ятається своїми постами в соцмережах, і зараз це не на часі. Потрібна більш технічна, не така яскрава фігура на посаді міністра юстиції, яка зможе в спокійному бюрократичному темпі здійснювати завдання", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав, чим запам'ятався міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і чому він йде у відставку.

Також Фокус розповідав, що кілька високопоставлених чиновників передали спікеру Верховної Ради заяви про звільнення. Серед них міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.