Лучший премьер в истории Украины: Министр юстиции из-под стола поддержал Гончарука

Многие министры выразили поддержку Алексею Гончаруку

Министр юстиции Денис Малюська поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, опубликовав снимок в Facebook, на котором он подписывает документ, сидя под столом.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства)", – написал министр.

Он также добавил, что: "И так, поддерживаю Алексея Гончарука, он – лучший премьер в истории Украины".

Отметим, что в декабре комментируя информацию об отставке из-за неудовлетворенностью увронем зарплаты Малюська опубликовал пост в Facebook, к которому прикрепил фото туфлей на рабочем столе.

Кроме того, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook, что поддерживает Гончарука и всю его команду.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также заявил в Facebook, что уважает решение премьера об отставке.

По его словам, это были 4,5 месяца, за которые он благодарен президенту, парламенту и премьеру.

Министр образования и науки Анна Новосад также подчеркнула в Facebook, что все члены правительства – это одна команда, которая без доверия и взаимодействия не достигнет результатов, поэтому она поддерживает решение премьера.

Напомним, Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны. В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.

Выступая в сессионном зале парламента Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политическое решение президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.