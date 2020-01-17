Не туда попал. В соцсетях обсуждают прошение Гончарука об отставке

Алексей Гончарук подал в отставку, но не туда. Как политики, журналисты и блогеры встретили заявление премьера, направленное Зеленскому вместо Рады, рассказывает Фокус.

Неделя ознаменовалась правительственным скандалом. После появления аудиозаписей со встречи финансово-экономического блока правительства с руководством Национального банка ходили слухи, что Алексея Гончарука отправят в отставку. Не столько из-за ситуации с курсом гривны и падения промышленности, сколько за то, что премьер якобы заявил о "пустоте" в голове у президента.

Еще вчера дискуссии в сети либо прекратились, либо перешли в экономическую плоскость, но сегодня утром история получила политическое продолжение. Премьер-министр написал пост в Facebook, в котором рассказал о том, что написал заявление об отставке. И почему-то отдал его президенту. Хотя, согласно Конституции Украины, он должен подавать его в Верховную Раду.

Пост получился отчасти покаянный, отчасти хвалебный, причем хвалил премьер в первую очередь президента и его команду. А в конце спича, в котором перечислялись все заслуги, написал, что "пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", — сообщил Гончарук.

В Офисе президента благополучно отчитались, что заявление получили. И снова не указали премьер-министру с юридическим образованием, что он подал свое заявление не туда, куда надо.

Спустя пару часов Гончарук явился в Верховную Раду, некоторое время разговаривал с нардепами в сессионном зале, а потом вышел для выступления на трибуну. Где, по сути, повторил тезисы из "покаянного" поста. Рассказал о единстве команды, намекнул на некие "атаки и манипуляции, цель которых — посеять раздор внутри команды. Создать видимость, что якобы кто-то не уважает президента. Это неправда. Наша сильная позиция в том, что мы одна команда, ею и хотим оставаться" и объяснил, наконец, почему проигнорировал Конституцию страны, премьером которой является.

"Я обратился с заявлением к президенту, вы об этом уже знаете. Передал ему свое заявление об отставке. Оно оформлена в соответствии с Конституцией Украины. Написано на имя главы Верховной Рады и у президента есть право внести его в Раду в любое время. С чем это связано? Это связано с тем, что мы — одна команда. Мы все пришли во власть и в парламент менять страну благодаря этому человеку. Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы всего уважаем его и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%", — заявил премьер.

Причем спикер Верховной Рады, Дмитрий Разумков успел сообщить, что никакого заявления он не получал.

После Гончарук удалился, оставив Верховную Раду в полной сумятице. Пока часть зала кричала "Ганьба!", другие депутаты хлопали в ладоши.

В соцсетях обсуждают происходящее с нескольких позиций. Одна из наиболее популярных и очевидных, это вопрос: почему премьер-министр с юридическим образованием несет свое заявление президенту, как проштрафившийся сотрудник генеральному директору, игнорируя тот факт, что он этого делать не должен. Тем более, что передавать президенту право подавать или не подавать свое заявление в Раду он не только не должен, но и не может. Даже в качестве реверанса и извинения.

Несмотря на эффектность (а также бессмысленность и незаконность) поступка Гончарука, он может сыграть и против премьера. Ведь он якобы признал себя профаном и ему на этой должности не место.

Многие считают, что Гончарук ни в чем не виноват, и неважно, кому он понес свое заявление – убирать его с должности – не надо. Он не заслужил.

А некоторые считают, что никто Алексея Гончарука с поста и не снимет: ни Верховная Рада, ни тем более президент. Они, как и сказал премьер в своей речи, одна команда и работать продолжат сообща. Да и министры довольно единодушно поддержали премьера.

Вспомнили о то, что показательное прошение об отставке довольно распространенное в нашей стране явление. И никто никуда не ушел. Это красивый, а иногда и покаянный жест, не более.

Про показательную отставку не забыли пошутить, заодно устроив гадания, кто же может занять место Гончарука.

Тем временем, рассматривая попавшее не по адресу заявление, Зеленский поручил спецслужбам в течение двух недель найти того, кто прослушивал Гончарука, выяснить, кто присутствовал на совещании, а также обеспечить защиту подобной информации в будущем.