Это решение сильного командного человека: Что говорят министры об "отставке" Гончарука

Члены правительства – в ожидании решения президента

После того, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, ряд министров в составе нынешнего правительства высказались в его поддержку.

Так, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду. Он отметил, что члены действующего Кабмина не пришли завоевывать политические рейтинги.

"Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", - написал он.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что уважает решение премьера.

"Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. Я честно не знаю, как далее будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение, что поезд за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе", – написал Кулеба в Facebook.

Министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в своем Facebook заявила, что текущая правительственная команда является классическим правительством технократов, "без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины".

"Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю, как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения президента", – написала Коляда.

Министр образования и науки Анна Новосад подчеркнула, что без доверия и взаимодействия всех членов правительства достигнуть результатов будет невозможно, поэтому она поддерживает решение премьера.

"Но! Работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. К дальнейшим решениям, какими бы они ни были", – написала она в Facebook.

Гончарука также поддержали министр экономики Тимофей Миловано и министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский.

"Я поддерживаю премьер-министра. Это решение сильного командного человека, который доверяет президенту. Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения Владимира Зеленского", – написал Милованов в соцсети.

Бородянский у себя в Facebook отметил, что правительство пришло реформировать страну и уничтожать коррупционные схемы.

"Идет огромное сопротивление системы. Доверие и уважение внутри команды является обязательным условием выполнения этих задач. Я поддерживаю премьер-министра, мы ждем решения президента и работаем в штатном режиме", – написал он.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

"Я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.

Вчера руководство "Слуги народа" заявляло, что пока не видят оснований для отставки Гончарука и считают, что он должен следить за безопасностью своих разговоров.