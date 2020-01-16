Гончарук должен работать и следить за безопасностью своих разговоров, – руководство "Слуги народа"

Давид Арахамия считает опубликованные записи нарезкой и монтажем

Руководство фракции "Слуги народа" не видит оснований для отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады отметил, что на сегодняшней встрече президента с руководством политсилы этот вопрос не обсуждался, передает Интерфакс-Украина.

"Мое личное мнение, что это точно нарезка и монтаж. Более того, там есть манипуляции: якобы слышно голос Юлии Ковалив. Я хорошо ее знаю и Ковалив там не было. Нужно разбираться вообще, если в этом есть какой-то смысл. Я прослушал, но ничего супер криминального не нашел. Говорят, что есть что-то обидное. Но если мы сейчас с вами будем говорить три часа, а у кого-то будет задача нарезать разговор, то точно будет прикольный сюжет", – прокомментировал Арахамия сами ролики с прослушкой.

Он добавил, что на вчерашнем заседании фракции "одна группа влияния" настаивала, чтобы сделать сигнальное голосование внутри фракции и подучили аж целых десять голосов. СМИ сообщали, что инициатором рассмотрения этого вопроса был Александр Дубинский. Сразу после публикаций записей он их разместил в своем Telegram-канале и призывал отправить премьера в отставку.

Также Арахамия отметил, что нужно поднять вопрос, как вообще могли появится эти записи.

"Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать, то это большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания может записывать в кабинете премьера, или это какие-то спецслужбы. Никто этого не знает и об этом не говорит. Это очень опасно, потому что в этом кабинете для совещаний очень много раз обсуждались вопросы, которые относятся к национальной безопасности и являются государственной тайной", – подчеркнул глава фракции.

С похожей позицией выступил и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я думаю, что правительство должно работать и выполнять те задачи, которые он выполняет, а также больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров и заниматься экономикой. Эти разговоры, они же об экономике", – сказал он.

Вчерашнее обсуждение премьера на фракции он назвал "асоциальной реакцией депутатов, которые себя считают оппозиционными к правительству".

Отметим, согласно ст. 87 Конституции, Верховная Рада не может рассматривать вопрос о выражении вотума недоверия Кабмину в течение года после утверждения программы его деятельности. Такая программа была принята 4 октября 236 голосами. Таким образом, до октября 2020 года Гончарук может уйти в отставку только по собственному желанию.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.