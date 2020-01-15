Кабмин отреагировал на публикацию прослушки Гончарука
2020-01-15 22:12:28
Информация об отставке Гончарука не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ведомства
Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что не имеет информации по поводу публикации прослушки разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министрами.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, которая распространяется в сети Интернет", – сказано в сообщении.
Кроме того, в Кабмине заявили, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.
Согласно ст. 87 Конституции, Верховная Рада не может рассматривать вопрос о выражении вотума недоверия Кабмину в течение года после утверждения программы его деятельности. Такая программа была принята 4 октября 236 голосами.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сети опубликовали аудиозапись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривны, на котором он допускает неоднозначные высказывания в адрес президента.