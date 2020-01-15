Кабмин отреагировал на публикацию прослушки Гончарука

Информация об отставке Гончарука не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ведомства

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что не имеет информации по поводу публикации прослушки разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министрами.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, которая распространяется в сети Интернет", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Кабмине заявили, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.

Согласно ст. 87 Конституции, Верховная Рада не может рассматривать вопрос о выражении вотума недоверия Кабмину в течение года после утверждения программы его деятельности. Такая программа была принята 4 октября 236 голосами.

Как ранее сообщал Фокус: