"У Зеленского в голове туман". В сеть слили прослушку совещания Гончарука по вопросу курса гривны

На совещани премьер признается, что является "профаном в экономике", и рассказывает о примитивном понимании президентом экономики

В сети опубликовали аудиозапись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривны, на котором он допускает неоднозначные высказывания в адрес президента. Ролик размещен на на YouTube-канале "Как обмануть президента".

Сам канал был создан 15 января. На нем пока размещено только одно видео.

В начале записи мужчина с похожим на голос премьера голосом общается с якобы заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой. Они уточняют, что разговор происходит 16 декабря. Кроме них, в помещении якобы присутствовали министр финансов Оксана Маркарова, глава Минфина Яков Смолий и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

Гончарук говорит, что Зеленский переживает, что в результате сильного укрепления гривны в бюджете может образоваться дыра в 100 млрд грн и премьер, сетует, что не может объяснить президенту причины этой ситации.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась", - заявляет Гончарук.

Премьер говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. Но потом люди увидели есть "сильный президент" и "парламент сильный-молодой", страхи не подтвердились, и гривна стала укрепляться.

"У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", - уточнил Гончарук.

Также, отмечает Гончарук, что президенту нужно показать, что в стране дешевеют ресурсы. При этом премьер признает, что он "полный профан в экономике и юрист по образованию".

"Но что я понимаю? Есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику. Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, или ты идешь печатать деньги и как бы развивать экономику", - сказал премьер.

Сегодня премьер и министры должны были прийти на заседание фракции "Слуга народа" для обсуждения начисленных за декабрь больших зарплат. Как отмечает "слуга народа" Макс Бужанский Гончарук развернулся на подъезде к Раде. Его коллега по фракции Александр Дубинский утверждает, что глава Кабмина отправился в Офис президента. При этом другие министры на заседание фракции пришли, но к депутатам еще не вышли.

Напомним, в последнюю неделю 2019 года НБУ впервые с ноября 2018 года провел валютный аукцион, на котором купил $230 млн. В результате массовой покупки доллара удалось остановить падение курса доллара. Перед новогодними праздниками НБУ ослабил официальный курс гривны на 39 копеек – до 23,68 грн за доллар. Стоимость евро также увеличилась на 62 копейки – до 26 42 грн за евро.

Однако, несмотря на это, курс гривны с начала года укрепился примерно на 20% (наивысший показатель в мире), что привело к недовыполнению бюджета. По мнению финансистов, укрепление гривны препятствует оттоку из страны трудовых ресурсов. В то же время существенное укрепление гривны привело к уменьшению поступлений в бюджет.

В итоге в последнюю неделю декабря Кабмин был вынужден остановить финансирование расходов по незащищенным статьям бюджета и обязать Нафтогаз до 27 декабря выплатить 8,5 млрд грн дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Нафтогаз перечислил в госбюджет 13 млрд грн (дивиденды и 4,5 млрд грн дополнительных платежей).