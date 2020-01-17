Чтобы снять все сомнения в уважении к президенту: Гончарук написал заявление об отставке
2020-01-17 09:39:11
Премьер говорит, что Зеленский имеет полное право оценивать эффективность работы правительства
Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.
Он отметил, что это решение вызвано скандалом вокруг публикаций записей прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны.
"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером", - написал он.
Гончарук подчеркнул, что в этом заинтересованы многие группы влияния, хотя это и не правда.
"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы снять любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - заявил Гончарук.
В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.
Отметим, что согласно ст. 115 Конституции заявление об отставке премьер должен подавать на рассмотрении Верховной Рады. У президента таких полномочий нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".
- На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.
- Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.
- Вчера руководство "Слуги народа" заявляло, что пока не видят оснований для отставки Гончарука и считают, что он должен следить за безопасностью своих разговоров.