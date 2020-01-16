Испытание Гончаруком. Кто и почему решил подставить премьера перед Зеленским

Алексей Гончарук остается главой правительства. Но это не означает, что в ближайшие месяцы ему не угрожает отставка

"Я полный профан в экономике – я юрист по образованию", – говорит мужской голос, похожий на голос премьер-министра Алексея Гончарука. Записи якобы прослушки встречи премьера с замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой попали в сеть накануне вечером. Вскоре появилась и вторая часть – на ней уже якобы присутствовал министр Тимофей Милованов, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. После публикации "пленок Гончарука", на Грушевского и Банковой их не комментировали, только Юлия Ковалив сообщила, что на записи голос не ее, и что она в том совещании участия не принимала.

Какое совещание Ковалив имела в виду, можно догадываться – 16 декабря 2019 года представители Кабмина и Нацбанка провели встречу в формате "на кофе", о чем пресс-служба НБУ сообщила в релизе, мол, подобные встречи будут проходить регулярно. Вероятно, именно там мог состояться подобный разговор.

О чем говорили?

Из аудиозаписей следует, что не только Гончарук плохо ориентируется в экономике, но и у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов". Кроме того, стороны обсуждают курс доллара в Украине и другие экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

Политолог Владимир Фесенко настаивает: "Ничего особо криминального и дискредитирующего в подслушанном разговоре нет, но мем "полный профан в экономике" теперь прочно приклеят к нашему молодому премьеру. Хотя, он, конечно, кокетничает. Если знает про монетарную и кейнсианскую теорию, значит уже не совсем профан. Многие его оппоненты и об этом понятия не имеют".

Эксперт замечает: важно другое, – с кем Гончарук советуется и о чем. "С двумя дамами, которые рулят госфинансами, – поясняет он. – Как оказалось, завышенный курс гривны не менее опасен, чем заниженный. То, что у президента об этом напоминают Гончаруку – правильно. И Гончарук правильно беспокоится, что не знает ответ на претензии президента, ему надо искать решение этой проблемы".

Но в отличие от Фесенко, большинство экспертов отмечают: уровень беседы не соответствует совещанию премьера, министра финансов и замглавы НБУ.

"Правительство говорит о макаронах и оливье. Некомпетентность власти – худшее, что может быть в условиях внешних агрессивных факторов", – уверен Анатолий Октисюк, политический аналитик Дома демократии.

Хотя при этом, наверное, стоит признать, что на фоне разговоров, услышанных нами ранее, о потоках и коррупционных схемах, эти похожи на диалог порядочных людей.

"Ужас ситуации в том, что в Украине нельзя проводить переговоры и быть уверенным, что их не прослушивают и не записывают. И эти записи то и дело используются в политической борьбе. А подобные случаи подрывают авторитет страны и наших политиков в глазах западных партнеров: Украина – страна "сливов", – говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Если отбросить эмоциональную составляющую, то важно упомянуть, что, во-первых, премьер признает дефицитность госбюджета. Во-вторых, операции на рынке облигаций внутреннего государственного займа, активизировавшиеся в прошлом году, будут признаны спекуляциями.

Атака тяжеловесов

"Гончарука подставляют перед Зеленским, – предполагает Фесенко. – А это значит, что начинается открытая борьба за пост премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на президента и все-таки подтолкнуть его к смене премьера и правительства".

Остается выяснить, кто же подталкивает. По мнению эксперта "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко "прилететь могло к Гончаруку" с нескольких сторон.

"Слив разговоров еще раз доказывает, что команда Зеленского не однозначная и не монолитная, – говорит Фокусу Бобыренко. – Борьба за пальму первенства главного "консультанта" президента активизировалась. Да, Зеленский принимает решения и в своем офисе, и в правительстве, и в парламенте, и даже в силовых ведомствах, но кто-то навязывает ему эти решения. Кто? Это могут быть представители как внешних та и внутренних сил. Первые – международные партнеры, вряд ли действовали бы так открыто. Вторые – ближайшее окружение и олигархи, способные на это". В числе последних политолог называет Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Рината Ахметова и Арсена Авакова.

"Владимир Зеленский так долго не решался начать войну с Коломойским и Аваковым, что эти двое начали первыми", – говорит Сергей Фурса, инвестиционный банкир.

Стоить вспомнить, что в день появления "пленок Гончарука", 15 января, состоялось заседание фракции "Слуга народа", во время которого группа депутатов предложила выразить недоверие премьеру. Глава фракции Давид Арахамия поставил этот вопрос на голосование, но его поддержали лишь около десяти депутатов – представители так называемой группы Игоря Коломойского.

Согласиться сегодня на увольнение Гочарука – значит поддаться давлению со стороны Коломойского, уверены опрошенные Фокусом эксперты.

"Пленочный скандал" – это второй удар по Гончаруку за несколько дней. Сначала публичным стали данные о зарплатах и премиях министров и их заместителей – суммы оказались неожиданно большими. Например, самые крупные – у чиновников Минкульта: если министр Владимир Бородянский в декабре получил около ста тысяч гривен, то его первый заместитель – Анатолий Максимчук – более 400 тысяч.

А могла ли быть отставка?

Уже утром 16 января на фб-странице правительства появилось видеообращение Гончарука.

"В последнее время против меня лично и против Правительства развернулись массированные медиа-атаки в социальных сетях и СМИ. Это свидетельствует о том, что наша команда на правильном пути. Мы уже перекрыли очень много коррупционных потоков и схем и не даем грабителям продолжать обворовывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен", – сказал премьер.

Писал ли вчера вечером Алексей Гончарук заявление об отставке – можно догадываться. Говорят, он мог составить подобное еще в день назначения на должность, но с открытой датой.

Но ранее Верховная Рада утвердила программу деятельности правительства, а статья 87 Конституции Украины декларирует, что парламент не может рассматривать вопрос отставки Кабмина на протяжении года после этого.

Более того, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады. На нем Гончарук сообщил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, поставленных Офисом президента. Никакие ротации не обсуждались.

Ныне можно предполагать: результатом атак на Гончарука может быть раскол во фракции "Слуга народа". Депутаты уверены, что коллеги из "группы Коломойского" хотят спровоцировать парламентский кризис, и не готовы участвовать в этом.

Частичная ротация

Эксперты отмечают, скорее всего, Алексей Гончарук усидит в премьерском кресле минимум до лета. Но не благодаря уникальности и незаменимости – просто время менять премьера еще не пришло.

"Во-первых, ныне Зеленский не может показать, что ошибся в выборе премьера – это будет удар по его рейтингам, – считает Голобуцкий. – Во-вторых, команда президента понимает, что игры с Коломойским рано или поздно могут окончится плохо, поэтому Зеленскому выгодно работать с Гончаруком, заручившегося поддержкой международных партнеров, он является неким предохранителем амбиций и пожеланий олигарха".

Кроме того, со временем на Гончарука можно будет списать множество просчетов команды Зеленского. Да и сейчас отчасти появление пленок выгодно президенту – за скандалом он может спрятать просчеты последних недель, таких как путаница с "официальной" поездкой в Оман.

Возможно, в Кабмине пройдет частичная ротация – в последнее время говорят о замене нескольких министров. В зоне риска министр здравоохранения Зоряна Скалецкая по причине скандала в ее ведомстве, и министр развития экономики Тимофей Милованов – из-за проблем с госбюджетом и курсом валют.

Что же касается слухов о премьерских амбициях Авакова, то вряд ли для этого ныне удобный случай. "Зачем ему становиться капитаном корабля, у которого пробито дно? Аваков может оставаться серым кардиналом, главным успешным силовиком, и ждать удобного момента", – поясняет Виктор Бобыренко.

А тот может наступить уже после одобрения ключевых президентских инициатив в парламенте, таких как: вопросы продажи земли, изменений в трудовое законодательство и децентрализации.