Зеленский поручил найти, кто прослушивал Гончарука. Срок – две недели

Еще одно требование президента – выяснить, кто присутствовал на совещании у Гончарука, записи которого разместили в Сети

Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во совещания у премьера Алексея Гончарука с руководством НБУ по курсу гривны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующее задание он поставил во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБУ и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", – заявил Зеленский.

Зеленский также за две недели потребовал разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. По его словам, несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров в помещениях органов государственной власти – вопрос национальной безопасности.

Также он поручил выяснить, кто именно присутствовал на совещании, записи которого выложили в сеть.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", – отметил президент.

Он добавил, что, по словам Гончарука, всего в тот день было несколько переговоров, и встреча, отрывок которой опубликован в сети, продолжалась пять часов.

Напомним, Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны. В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.

Выступая в сессионном зале парламента Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политическое решение президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.