Гончарук в Раде: Ждем политическое решение президента

Премьер заявил, что пока Кабмин продолжает работу в штатном режиме

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке, согласно Конституции, на имя спикера Верховной Рады, и президент может его передать на рассмотрение парламента в любой момент. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству.

Свое решение он объяснил тем, что "мы все пришли во власть менять страну благодаря Зеленскому".

"Мы все его уважаем. И для нас принципиально иметь доверие в средине команды на 100%", – заявил премьер.

Он отметил, что сейчас происходит много инфорамционных атака на правительство с целью посеять разлад в президентской команде и создать впечатление, что "кто-то не уважает президента".

"Наша сильная позиция в том, что мы одна команда и хотим ей оставаться. Поэтому правительство продолжает работать в штатном режиме до того момента, когда президент примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которые мы ожидаем от лидера нашей политической силы", – подчеркнул спикер.

После выступления премьера спикер, отвечая на уточняющий вопрос, сообщил, что пока еще не получал заявление Гончарука об отставке. После этого Разумков заявил, что "час вопросов" к правительству завершен. Такое объявление часть депутатов встретила криками "ганьба", а другие – аплодисментами.

Напомним, Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны. В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.