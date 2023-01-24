"Готувалися давно": Малюська нагадав про комфортні камери у СІЗО (фото)

Глава Мін'юсту з гумором відреагував на нещодавні корупційні скандали та нагадав про можливість придбати подарунковий сертифікат у камеру підвищеної комфортності.

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На тлі останніх корупційних скандалів голова Міністерства юстиції нагадав, що у СІЗО є можливість перебувати у платній камері підвищеної комфортності. Про це Денис Малюська написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ми (законодавча та виконавча гілки влади) до цього готувалися задовго до того, як це стало мейнстримом", — написав глава профільного міністерства.

Малюська також додав, що сплатити перебування у платній камері СІЗО можна онлайн на сайті Будинку юстиції.

Крім того, можна купити "подарункові сертифікати" для друзів.

Платні камери у СІЗО: як вони виглядають і скільки за них потрібно заплатити

Вперше українці почули про камери підвищеної комфортності у слідчих ізоляторах у травні 2021 року. Тоді у Київському слідчому ізоляторі представили 18 відновлених камер для ув'язнених.

Кожне приміщення оновленої камери було оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном, Wi-Fi, кнопкою екстреного виклику охорони та камерами відеоспостереження. У камерах, залежно від їхнього типу, стояли одно- або двомісні ліжка.

У Мін'юсті уточнили, що кожну камеру обладнали за "норвезьким" зразком.

Згідно з останніми даними онлайн-будинку юстиції, перебування у Київському СІЗО коштуватиме 2 000 гривень на добу. Також існує система лояльності для тих, хто купує послугу тривалого перебування – 8000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.

[ + – ] Інтер'єр платної камери у Київському СІЗО

Нагадаємо, 23 січня Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель Міноборони харчування для українських військових за завищеними цінами. Цей кейс претендує стати найрезонанснішим корупційним скандалом за перший місяць нового року.

Фокус також писав про те, як виглядає платна камера СІЗО. У камері є холодильник, кондиціонер, телевізор. Розраховано камеру на двох людей. Загальна площа камери – близько 21 кв. м.