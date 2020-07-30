840 гривен в сутки. Украинцам показали, как выглядит платная камера в СИЗО Ровно
За месяц пребывания в камере следственного изолятора придется заплатить 6300 гривен.
В Ровенском СИЗО показали платную камеру повышенного комфорта.
Как она выглядит, можно увидеть в сюжете ТРК "Ритм".
Стоимость одних суток пребывания в камере повышенного комфорта составляет 840 гривен с человека. За неделю придется заплатить 2940 гривен за одного, а за месяц - 6300 гривен.
Кровати в камере повышенного комфорта не б/у
Горячая вода в камере есть круглосуточно.
Так выглядит душевая в камере повышенного комфорта
В камере имеется холодильник, кондиционер, телевизор. Расчитана камера на двух людей. Общая площадь камеры - около 21 кв. м.
Добавим, что платные камеры в СИЗО - это экспериментальный проект, который продлится два года. Платные камеры уже открыли в СИЗО Киева, Запорожья, Львова, Чернигова, Хмельницкого, Харькова.
Кроме того, можно приобрести подарочный сертификат на пребывание в камере повышенного комфорта. Эту услугу недавно анонсировал министр юстиции Денис Малюська, который с полной уверенностью заявил, что этот сертификат будет хорошим подарком на день рождения любому украинскому чиновнику. Сам сертификат действителен полгода. После этого потраченные на сертификат деньги не возвращаются, а поступают в качестве благотворительной помощи СИЗО, в котором он был куплен.
По данным на конец мая 2020 года в VIP-камерах Лукьяновского СИЗО находились два человека.