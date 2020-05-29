В VIP-камерах Лукьяновского СИЗО сейчас находятся два человека, – Минюст

В Киевском следственном изоляторе ("Лукьяновском") платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий воспользовались два человека. Об этом "Укринформу" сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

Эти лица оплатили услугу на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем. Если их освободят раньше, то часть денег обещают вернуть.

Высоцкая сказала, что 30–31 мая они с министром юстиции Денисом Малюськой посетят Днепр и Запорожье, где также планируют открыть в СИЗО платные камеры. Их также планируют открыть в СИЗО Харьковской области, Черновцах, других в крупных городах.

Напомними, Кабинет министров 22 апреля запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах, который продлится до 31 декабря 2021 года.

8 мая в Киевском СИЗО изоляторе открыли четыре платные камеры: одну двухместную, одну трехместную и две четырехместные. Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12000 грн в месяц.

9 мая в Львовском СИЗО открыли одну платную камеру, сутки пребывания в которой стоят 1000 грн, неделя – 3500 грн, месяц – 4000 грн.

25 мая открыли платные камеры в Черниговском СИЗО, где стоимость пребывания за сутки составляет 500 грн, за неделю – 600 грн, за месяц – 3500 грн.

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