В Кабмине одобрили создание платных VIP-камер в СИЗО
2020-04-22 15:57:00
Денежные поступления от таких услуг будут направляться в специальный фонд
В среду, 22 апреля, Кабинет министров на заседании поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в СИЗО Государственной уголовно-исполнительной службы.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", – пояснил министр Денис Малюська.
Денежные поступления от таких услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. А уже в 2022 году будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенной комфортности.
- Ранее Денис Малюська предложил сделать из части старых корпусов Лукьновского СИЗО музей, а остальные – снести.
- Госдеп США в своем ежегодном отчете относительно прав и свобод человека на территории Украины в 2018 году отметил, что общие условия содержания заключенных в тюрьмах и СИЗО остаются неудовлетворительным и не соответствуют принятым международным стандартам.