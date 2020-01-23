Там сидели Грушевский и Петлюра: Малюська предлагает сделать музей из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции предлагает устроить распродажу тюрем

Министр юстиции Денис Малюська предлагает сделать из части старых корпусов Лукьновского СИЗО музей, а остальные – снести. Об этом он рассказал Обозревателю.

"Лукьяновское СИЗО неоднородное. Там есть старые строения, которые по своему назначению строились еще в 19 веке. Там санитарные и инженерные условия особо не продумывались. Их лучше отдать под музей, потому что там содержались Грушевский, Винниченко, Петлюра. Лучше музей делать, но никак не современную тюрьму", – пояснил министр.

По его словам, "глобальный стратегический план" – перевести часть заключенных из Лукьяновского СИЗО за пределы города, землю продать, а одно-два строения передать под музей.

"СИЗО – это историческое строение, мы не можем его просто продать. Его цена будет меньше, потому что там нельзя построить офисно-жилые помещения", – добавил он.

Однако это планы на 2-3 года, а пока планируется провести ремонт в корпусах, которые находятся в плохом состоянии, и вывести их на "стандартный, адекватный уровень".

Отметим, вчера Малюська заявил, что в связи с нехваткой средств на инфраструктуру и большим количеством тюрем, можно провести их "распродажу" и на вырученные средства построить новые объекты.

"Средств на инфраструктуру у нас нет, мы сейчас прорабатываем механизмы, чтобы продавать здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое. Возможно, как на западе. Дело в том, что очень часто СИЗО расположены в центре города. Например, Одесса – очень хороший земельный участок. Мы можем продать это и на вырученные средства строить что-то другое. Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам нужно, существенно больше, мы вполне можем устроить распродажу тюрем", – пояснил министр.

Напомним, на прошлой неделе мониторинговая группа офиса омбудсмена посетила Лукьяновское СИЗО и выявила в нем многочисленные нарушения. В большинстве камер плохое освещение, а в некоторых их них влажные и покрытые грибком стены. Из-за переполненности камер заключенные вынуждены спать на полу или по очереди, часто возникают конфликты. При этом в новом корпусе были обнаружены камеры, которые не используются.

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