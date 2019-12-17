Заключенные захватили два корпуса административного здания

В следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Об этом сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook.

По его словам, один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать.

"Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией", – написал он.

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По его словам, сами сотрудники администрации СИЗО убежали из корпуса и закрылись в административном здании. Сигнала тревоги не было, также не было сбора групп быстрого реагирования по области.

Старенький сообщает, что по состоянию на сегодня ситуация остается неконтролируемой, никаких мер не принимается, охрана не усиливается.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая в Южной исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге в Одессе произошел бунт.

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что попытка захвата заключенными административного здания Южной исправительной колонии №51 в Одессе стала следствием указаний "воров в законе".