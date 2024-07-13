В России за два дня скончались два человека, связанные с заместителем министра обороны, — соцсети

Сначала, 8 июля, в московском СИЗО умер Игорь Котельников. На следующий день стало известно о смерти Магомеда Хандаева.

Related video

В карцере московского СИЗО 8 июля умер бизнесмен Игорь Котельников, связанный с высшим руководством МО РФ. ФСБ требовало от задержанного дать показания против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого в апреле арестовали по делу о взятке, сообщил российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

По данным издания, в СИЗО к Котельникову, который в бизнес-кругах был известен, как человек, способный организовать выгодные и крупные контракты по линии Минобороны, неоднократно приходили сотрудники ФСБ РФ. Они заставляли последнего признать вину, дать показания на Тимура Иванова, также известного как "кошелек Шойгу", и еще на ряд должностных лиц МО РФ, однако тот отказывался. Тогда администрация СИЗО отправила его в карцер, в котором температура была выше 40 градусов. На следующий день в камере обнаружили его труп.

Как отмечается, причиной смерти была названа стандартная для российской системы исполнения наказаний причина – оторвался тромб.

Важно

Удачная кибератака: заместителя Шойгу судят из-за спецоперации ГУР, — источники Фокуса

А 9 июля российское агентство ТАСС сообщило о смерти Магомеда Хандаева, который находился в прямом подчинении Тимура Иванова. Причины смерти 62-летнего главы Управления госэкспертизы Минобороны РФ не указываются.

Арест Иванова

23 апреля в Российской Федерации задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. 24 апреля, во время избрания меры пресечения Иванову всплыли некоторые подробности уголовного дела. В частности, стало известно, что заместитель Шойгу получил взятку "в особо крупном размере" при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Его задержали на рабочем месте, а о самом задержании заранее предупредили министра обороны РФ, а также проинформировали президента Владимира Путина.